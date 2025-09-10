聽新聞
台積電創新天價 台股漲逾300點突破25200點續創新高
美國降息預期升溫，週二美股道瓊工業指數、標普500指數和那斯達克指數同創新高，激勵台積電今天創下1225元新天價，帶動台股盤中大漲超過300點，站上25200點續創新高。
至10時30分，集中市場指數上漲344.03點，至25199.21點，成交值約新台幣2860億元。
3大權值股漲跌互見，台積電最多上漲25元，衝上1225元，創下歷史新天價；鴻海最多上漲3.5元至211元；聯發科開高後翻黑，最多下跌25元至1485元。
蘋果美國時間9日舉行「Awe Dropping」新品發表會，推出輕薄款的iPhone 17 Air等新品，可惜未能激起市場花火，蘋果盤後股價下挫，蘋果概念股漲跌互見，大立光（3008）翻黑，盤中最多下跌30元至2350元。
AI股續強，緯穎攻上漲停板3310元；電源雙雄台達電與光寶科在AI電源、BBU、散熱皆扮演要角，陸續公布8月營收創高。光寶科今天股價亮燈漲停攻上154.5元，台達電盤中也上漲超過7%，最高衝上840元，強勢突破800元大關再創新天價。
野村投信分析，美國公布8月就業數據低於市場預期，加深投資人對於聯準會（Fed）9月降息的期待，有助資金面寬鬆；而輝達（NVIDIA）日前公布財報進一步打破「AI泡沫論」的疑慮，美股在此氛圍頻創歷史新高。
野村投信認為，這股氣氛延續至台股，目前AI伺服器供應鏈熱度持續，仍呈現供不應求態勢，台股長線基本面具支撐力道；而蘋果發表新產品，以及SEMICON Taiwan國際半導體展今天登場，皆有利科技類股維持熱度。
