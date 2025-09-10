外資點將四檔 譜瑞、台達電、鴻海及華邦電走強

外資券商最新出具報告指出，調升譜瑞-KY（4966）評等；調高台達電（2308）目標價；重申鴻海（2317）及華邦電（2344）正向。四檔股價10日早盤呈現上漲。

美系大行調升譜瑞-KY評等至EW，主要由於蘋果T-Con出貨量增加。並預估在2027年有望取得AMD chipset 10%市占率。

亞系券商上調對台達電的AI電源、BBU與sidecar營收、毛利率、OPM的預估。同時認為liquid-to-air的需求比預期還久，因提供高度靈活性。最新預估2025-2727年EPS為21.8/30.1/33.8元，以33xPE評價，同步升目標。

美系券商重申鴻海rack-level AI server第3季出貨季增300%目標不變。同時本季是消費性電子的旺季。另外與東元（1504）合作以滿足主權AI的迫切需求。

美系大行預估近期受惠於利基型記憶體價格上漲，華邦電有望在第4季恢復獲利。另外，CUBE瞄準邊緣AI，也能用作L4快取，從而降低先進製程晶片的成本，而8層堆疊CUBE可支援16GB密度，記憶體頻寬可達4TB/s。也能提供中介層(interposer)。券商重申正向評價不變。