非農數據開不好...市場沒在怕？狄驤「開越爛越會降息」：別跟趨勢對做
非農就業人數大幅下修90萬人，昨晚台美股則是短暫下跌後V轉創高。
這很符合我前陣子回應讀者朋友，市場不怕經濟衰退，重點在於降息的看法。
從盤勢來看，台美股再盤整下去比較危險，如今再創歷史新高才是延續多頭的好消息。
此外，前日也有讀者朋友詢問，是否要注意台美股KD與價量背離的狀況。
首先，KD高檔背離的準確度只有約50%，參考價值不大。
另外，價量背離是需要注意，但單一因子的參考依據太薄弱，所以我傾向觀察多頭趨勢反轉訊號出現後，再來做調整。
畢竟，目前這種把壞消息當成好消息的情緒盤，通常就是一路往上軋，不要跟趨勢做對很重要。
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
