台積電衝1,225元、台達電攀826元寫新天價 台股直搗25,100城池
台積電（2330）股價9日追上歷史最高1200元，昨夜ADR續漲1.51%，期貨夜盤更一度攀上1,225元、終場收1,220元，10日開盤直接追上期貨夜盤價格，開高20元、報1,220元，市值來到31.12兆元，貢獻大盤近166點漲點，股價並快速攀上1,225元，台達電（2308）也一舉衝過800元關卡、寫826元新天價，拉抬集中市場指數直接突破2萬5千關、攀上25,154.88點，再創歷史新高。
法人指出，美國聯準會（Fed）9月中旬至少降息1碼已幾乎成為市場共識，資金行情推波助瀾，正是近期全球股市頻創新高的重要推手。不過，美國就業數據下滑同時也釋出景氣降溫的警訊，後續發展仍須審慎觀察。
操作策略上，法人建議，投資人短線可隨熱門題材靈活進出，但若著眼波段布局，應參考最新公布的8月營收，挑選營收持續成長、獲利穩健、兼具趨勢題材且股價位階相對偏低的績優標的，掌握未來資金可能轉進的獲利契機。
