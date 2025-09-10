台積電ADR再創歷史新高！帶動現股開高20元 台股早盤直衝2萬5

台股10日開盤指數上漲177.7點，開盤指數為25,032.88點。台積電ADR一連五日上漲再創歷史新高。台積電（2330）開盤價1,220元，上漲20元。

群益投顧表示，盤勢格局仍屬區間震盪或震盪攀高，雖然後者機率稍偏高,主要需量能溫和擴增配合。盤勢連二交易日量增價漲後，短期若量能又降至5日均量、4300億元以下，則盤勢從區間上檔再度拉回的機率又將轉升。泛pcb股、BBU、機器人概念、太陽能等相對強勢。雖然個別權值股輪動挹注指數創高，但波段大漲的族群個股，多數估持續陷入輪跌輪彈的修正格局，逢急漲勿過度追高，反應檢視基本面、汰除評價偏高疑慮股。低基期題材股為主軸，擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意： 1.CoWoS封測技術相關─AI與相關的ASIC晶片多半導入CoWoS與類CoWoS先進封測方式，台積電、日月光（3711）與矽品，以及京元電（2449）等少數廠商具備(類)CoWoS封測技術與產能的廠商，營運(與股價)受惠相關趨勢。 2.BBU概念股─BBU相關概念指標股台達電（2308）與順達（3211）第三季股價飆創天價。台達電受惠AI伺服器電源與散熱需求持續大增，8月營收478.59億元創歷史新高，月增5.4%、年增26.7%。隨著四大CSP雲端服務商加速導入BBU，未來可望成為AI伺服器的標準配備。

周二（9日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,711.34點，上漲196.39點、漲幅0.43%；S&P500指數上漲0.27%；那斯達克指數上漲0.37%；費半指數上漲0.18%。台積電ADR漲1.51%，，收在250.92美元，再創歷史新高，較台北交易溢價26.8%。

美國股市三大指數周二創下收盤新高。美國勞工統計局周二表示，截至3月的12個月，美國新增就業人數比原估少了91.1萬人。投資人認為，此報告增強了Fed採取更急進降息舉措的理由。利率期貨交易員已完全反映了下周降息25個基點的預期，並為降息50個基點的可能性留下了空間。

美國10年期公債殖利率小升至4.073%。受降息預期升溫的推動，黃金價格漲至新高。

三大法人周二集中市場合計買超385.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超356.5億元，投信賣超17.8億元，自營商（自行買賣）賣超5.9億元，自營商（避險）買超52.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,825口至5,598口，其中，外資淨空單減少3,207口至18,792口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,938口至5,089口。

選擇權未平倉量部分，09月W2大量區買權OI落在25,000點，賣權最大OI落在24,500點 ; 月買權最大OI落在25,400 點，月賣權最大OI落在23,300 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.63上升至1.78。VIX指數下降0.9至18。外資台指期買權淨金額0.36億元 ; 賣權淨金額-0.12億元。整體選擇權籌碼面偏多。