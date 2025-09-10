美股全面收紅 法人：AI續強台股蓄勢衝25000點

蘋果美國時間9日舉行新品發表會，可惜未能激起市場花火；不過美國就業數據下修，強化聯準會（Fed）降息預期，美股4大指數全面收紅，台指期夜盤收盤也上漲174點至24977點，法人看好台股續強，有機會挑戰25000點大關。

蘋果美國時間9日舉行「Awe Dropping」新品發表會，推出全新iPhone 17、耳機、手錶等一系列新品，其中，蘋果以MacBook Air輕薄筆電為靈感，推出全新的輕薄款iPhone 17 Air，號稱史上最薄，可惜市場反應平淡，未能激勵股價。蘋果週二股價收跌3.53美元或1.48%，收234.35美元，盤後續挫。

人工智慧AI繼續撐起大盤，輝達（NVIDIA）9日上漲2.45美元或1.46%，收在170.76美元；美超微（SUPERMICRO）大漲2.88美元或7.19%，收42.92美元；台積電ADR也上漲3.73美元或1.51%，收250.92美元。

美國就業數據下修，強化聯準會降息預期，週二美股4大指數同步收高，道瓊工業指數上漲196.39點或0.43%，收在45711.34點。標普500指數上漲17.46點或0.27%，收6512.61點。以科技股為主的那斯達克指數漲80.79點或0.37%，收21879.49點。費城半導體指數漲10.21點或0.18%，收5819.82點。

統一投信台股研究團隊分析，台股「看回不回」，加權指數衝破前高，除了受惠對等關稅不確定性消退，強勁的AI需求讓台廠訂單大進補，由於AI趨勢明確，各國競相發展AI基礎建設，宣告大投資時代正式展開。

統一投信看好在經濟基本面持穩，及資金面挹注下，台股第4季表現值得期待，AI仍是鎂光燈焦點，其中看好ASIC晶片放量加速，晶片代工大廠及CoWoS先進封裝廠均可同步受惠。

同時輝達下一代繪圖晶片架構平台「Rubin」耗能規格持續提升，將推動散熱及電源供應產業迎來新一波升級浪潮，台廠在相關領域皆為技術及市占的領先者。