台股資金行情燒…成交量重返5千億 指數、市值再創新高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

資金行情回來了，台股昨（9）日成交量重返5,000億元之上，寫下五大亮點，包括加權指數盤中及收盤、上市市值及上市櫃合計市值、半導體類股、電子類股指數、台指期盤中及收盤，均同步刷新歷史新高紀錄。

市場預期美國聯準會（Fed）下周降息機率已達100%，資金行情滾動，外資昨日買超356.5億元，為一個月來最大量，連六買，累計買超金額突破千億元、達1,063.4億元，且台指期未平倉淨空單減少3,207口至18,792口，為去年6月21日20,148口以來新低，看空程度為14個多月以來最低。

另外，投信賣超17.8億元，連11賣；自營商買超46.5億元，連五買。三大法人昨日合計買超385.2億元。

加權指數昨日開高走高，開盤一個多小時就衝到24,880點，盤中再創新高，隨後漲幅收斂，終場仍大漲307點，收在24,855點，連續二日改寫歷史新高；成交量5,125億元，較前一日4,431億元大增15.6%，為9月1日5,225億元以來最大量。

台股續創新高，集中市場市值首度突破80兆元、達80.15兆元，也是連續兩日寫新猷；櫃買指數小跌0.07%，櫃買市場市值略減到6.83兆元。上市櫃市值合計86.98兆元，創新高。台指期盤中24,838點、收盤24,802點均為歷史新高。

另外，台積電（2330）上漲20元，收1,200元，平歷史新高，加上半導體設備及IC設計股發威，推升半導體類股指數上漲1.6%，收720.05點，創新高；電子類股指數漲1.5%，收1,426.86點新高。

據統計，融資餘額近月來節節上揚，昨日再增10.2億元、達2,675.3億元。

台指期 半導體

台股創新高 權值股零股交易跟著火

台股昨（9）日再創新高，零股交易跟著火熱。相較前一天熱門零股排行榜由高股息ETF霸榜，昨輪動至權值股、市值型ETF；據統...

台股搶上車…卡位三族群

台股昨（9）日收在24,855點，改寫歷史新猷。法人看好，資金行情短期內仍可望持續，25,000點在望，但台股本益比偏高...

世紀爆違約交割1,030萬

連飆四根漲停的世紀*昨（9）日驚爆1,030萬元違約交割。櫃買中心公告，接獲證券商永豐金證券市政分公司通報，世紀*出現1...

就市論勢／ASIC、內需族群 有戲

美國公布台灣對等關稅暫定為20%，且將疊加原有關稅，對於國內工具機與外銷傳統將產生較大衝擊。目前政府仍在爭取下調對等關稅，但也可能會造成汽車、保健食品、農產品等產業對美國開放或降低關稅。至於半導體關稅方面，台積電（2330）出口晶片應可得到豁免，下游電子除蘋果或其他美國品牌因在美投資比重高，有很大機率可以豁免，未來需密切留意。

漲停別亂空！世紀驚爆違約交割1030萬 今年上市櫃第9起

9月3日至8日連飆四根漲停的世紀*（5314）9月9日爆出1,030萬元違約交割。櫃買中心公告，接獲證券商永豐市政通報，...

