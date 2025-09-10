快訊

蘋果8新品懶人包／iPhone 17 Pro換臉、iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3支援即時翻譯

10分鐘內就爆炸！台電董座證實天然氣外洩釀災 興達廠區內火場「全黑」

就業人數大幅下修、通膨報告在即 美股三大指數仍創新高

台股搶上車…卡位三族群

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（9）日收在24,855點，改寫歷史新猷。法人看好，資金行情短期內仍可望持續，25,000點在望，但台股本益比偏高也是事實，因此，投資人雖不必預設高點，但操作時宜保持紀律，可逢低承接人工智慧（AI）族群、蘋概股及第4季進入旺季等三族群。

群益投顧董事長蔡明彥指出，台股本益比及股價淨值比都已到高檔，但AI熱潮未退，資金可能仍將集中少數個股及族群，不但台股是如此，美股也是如此。ETF等被動產品盛行，可能更助長這個趨勢。

蔡明彥表示，除受惠AI的個股外，投資人亦可留意將受惠於新機發表的蘋概股。台灣蘋概股最近的表現不如中國大陸蘋概股，有落後補漲機會。整體來看，電子股展望優於傳產，新科技概念優於舊科技。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，從籌碼、技術及題材面來看，台股短線仍偏樂觀。資金焦點仍在AI供應鏈，以大型電子股為主。投資人可以趁高檔調節持股，但最好不要空手，也不要輕易放空，避免看錯行情。

統一投顧董事長黎方國預期加權指數將在24,500至25,000點區間震盪。但因不少個股都已反映2026年獲利水準，建議投資人不要追高，逢高獲利了結，保守為宜。

黎方國、黃詣庭及蔡明彥都認為，市場預期美國聯準會（Fed）下周將降息，有利資金行情，也助長台股這波漲勢。在Fed真正降息前，台股及美股短線內都仍有表現機會，但要小心Fed降息之後利多出盡。

台股 董事長

延伸閱讀

台股飆漲逾300點、再創歷史新高！台積電收1,200元平歷史高價

台股無極限再創歷史新高…又大漲300多點！郭哲榮：更希望大盤休息

00919、00981A 在內五檔超高人氣台股ETF 受益人、規模雙創高

5檔超高人氣台股ETF受益人、規模雙創高 00919唯一被動式上榜

相關新聞

台股資金行情燒…成交量重返5千億 指數、市值再創新高

資金行情回來了，台股昨（9）日成交量重返5,000億元之上，寫下五大亮點，包括加權指數盤中及收盤、上市市值及上市櫃合計市...

台股創新高 權值股零股交易跟著火

台股昨（9）日再創新高，零股交易跟著火熱。相較前一天熱門零股排行榜由高股息ETF霸榜，昨輪動至權值股、市值型ETF；據統...

台股搶上車…卡位三族群

台股昨（9）日收在24,855點，改寫歷史新猷。法人看好，資金行情短期內仍可望持續，25,000點在望，但台股本益比偏高...

世紀爆違約交割1,030萬

連飆四根漲停的世紀*昨（9）日驚爆1,030萬元違約交割。櫃買中心公告，接獲證券商永豐金證券市政分公司通報，世紀*出現1...

就市論勢／ASIC、內需族群 有戲

美國公布台灣對等關稅暫定為20%，且將疊加原有關稅，對於國內工具機與外銷傳統將產生較大衝擊。目前政府仍在爭取下調對等關稅，但也可能會造成汽車、保健食品、農產品等產業對美國開放或降低關稅。至於半導體關稅方面，台積電（2330）出口晶片應可得到豁免，下游電子除蘋果或其他美國品牌因在美投資比重高，有很大機率可以豁免，未來需密切留意。

漲停別亂空！世紀驚爆違約交割1030萬 今年上市櫃第9起

9月3日至8日連飆四根漲停的世紀*（5314）9月9日爆出1,030萬元違約交割。櫃買中心公告，接獲證券商永豐市政通報，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。