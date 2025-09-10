台股搶上車…卡位三族群

台股昨（9）日收在24,855點，改寫歷史新猷。法人看好，資金行情短期內仍可望持續，25,000點在望，但台股本益比偏高也是事實，因此，投資人雖不必預設高點，但操作時宜保持紀律，可逢低承接人工智慧（AI）族群、蘋概股及第4季進入旺季等三族群。

群益投顧董事長蔡明彥指出，台股本益比及股價淨值比都已到高檔，但AI熱潮未退，資金可能仍將集中少數個股及族群，不但台股是如此，美股也是如此。ETF等被動產品盛行，可能更助長這個趨勢。

蔡明彥表示，除受惠AI的個股外，投資人亦可留意將受惠於新機發表的蘋概股。台灣蘋概股最近的表現不如中國大陸蘋概股，有落後補漲機會。整體來看，電子股展望優於傳產，新科技概念優於舊科技。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，從籌碼、技術及題材面來看，台股短線仍偏樂觀。資金焦點仍在AI供應鏈，以大型電子股為主。投資人可以趁高檔調節持股，但最好不要空手，也不要輕易放空，避免看錯行情。

統一投顧董事長黎方國預期加權指數將在24,500至25,000點區間震盪。但因不少個股都已反映2026年獲利水準，建議投資人不要追高，逢高獲利了結，保守為宜。

黎方國、黃詣庭及蔡明彥都認為，市場預期美國聯準會（Fed）下周將降息，有利資金行情，也助長台股這波漲勢。在Fed真正降息前，台股及美股短線內都仍有表現機會，但要小心Fed降息之後利多出盡。