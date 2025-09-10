台股創新高 權值股零股交易跟著火

美國公布台灣對等關稅暫定為20%，且將疊加原有關稅，對於國內工具機與外銷傳統將產生較大衝擊。目前政府仍在爭取下調對等關稅，但也可能會造成汽車、保健食品、農產品等產業對美國開放或降低關稅。至於半導體關稅方面，台積電（2330）出口晶片應可得到豁免，下游電子除蘋果或其他美國品牌因在美投資比重高，有很大機率可以豁免，未來需密切留意。

2025-09-10 01:43