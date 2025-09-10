台股創新高 權值股零股交易跟著火

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股昨（9）日再創新高，零股交易跟著火熱。相較前一天熱門零股排行榜由高股息ETF霸榜，昨輪動至權值股、市值型ETF；據統計，權王台積電（2330）、鴻海及聯發科三大權值股零股買盤明顯放大，擠進零股成交前十強之列，顯示小資族積極跟進行情。

昨天零股成交前十大標的依序為元大台灣50、鴻海、台積電、群益台灣精選高息、聯發科、元大高股息、國泰永續高股息、東元、台達電、富邦台50。

數據顯示，鴻海零股成交量達154.9萬股，日增幅高達76.8%，股價勁揚4元至207.5元；台積電成交130.5萬股，零股買盤成長37.9%，股價收在1,200元、大漲20元；聯發科則以92.6萬股、212.7%的爆量增幅吸睛，單日股價大漲80元至1,510元。東元與台達電因用電與AI電源題材持續發酵，成交量暴增115.8%、85.3%，推升股價同步上揚。

