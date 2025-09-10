世紀爆違約交割1,030萬

連飆四根漲停的世紀*（5314）昨（9）日驚爆1,030萬元違約交割。櫃買中心公告，接獲證券商永豐金證券市政分公司通報，世紀*出現1,030萬元違約交割，達到千萬元以上違約資訊揭露標準，是櫃買市場今年來第八起違約交割案例，同時也是上市櫃公司今年來第九起違約交割案例。

世紀*近五日漲幅高達39.8%，其中3、4、5、8日更是連續四個交易日飆出漲停。

昨天股價波動劇烈，爆量收長黑棒，一度殺至112元，終場下跌4.5元收在113元，跌幅3.8%，成交量7.2萬張。

依櫃買中心公告，9日上櫃公司違約交割金額買進、賣出合計總金額為2,684.7萬元，買進、賣出相抵後金額為52.3萬元。

今年來矽光子族群屢屢傳出違約交割，今年第一起違約交割就是IET-KY，繼今年2月11日發生1,631萬元違約交割後，7月2日再度爆出違約交割，兩次累計違約交割金額達2,691萬元。

而受到對等關稅引發股災影響，矽光子族群的4月7日波若威、4月8日華星光，也分別爆出2,106萬元、1,679萬元的違約交割。再來是4月10日生技股合一有1,847萬元違約交割，4月15日中信美國公債20年ETF爆出2,565萬元違約交割，是櫃買市場今年來金額最高。

8月4日則是軍工股雷虎爆出高達5,876萬元違約交割，是上市公司今年首檔，也是上市櫃公司今年來金額最高。8月19日則是PCB飆股金居爆出1,093萬元違約交割。