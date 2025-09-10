就市論勢／ASIC、內需族群 有戲

盤勢分析

美國公布台灣對等關稅暫定為20%，且將疊加原有關稅，對於國內工具機與外銷傳統將產生較大衝擊。目前政府仍在爭取下調對等關稅，但也可能會造成汽車、保健食品、農產品等產業對美國開放或降低關稅。至於半導體關稅方面，台積電（2330）出口晶片應可得到豁免，下游電子除蘋果或其他美國品牌因在美投資比重高，有很大機率可以豁免，未來需密切留意。

9月聯準會有機會降息，因台灣對等關稅8月開始實施，對外銷傳產類股將產生不利影響，看法相對AI電子股保守。但新台幣近期已回貶至30.6元附近，第2季匯損衝擊已結束，可期待第3季財報匯率對毛利率有正面幫助。大盤融資餘額已逐步回升至逾2,600億元水準，預期回到3,000億元時，盤面波動將開始加大。

投資建議

目前四大雲端服務業者（CSP）與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展其自己的ASIC晶片，可望為台廠帶來相關AI商機，預期未來將為NV系統與ASIC陣營同步發展格局。同樣帶動PCB上中下游的材料升級商機，相關缺料原物料同步上揚帶動類股行情。建議採取成長股與價值股雙軌並重，來因應融資水位逐漸高檔。電子股部分看好AI伺服器、四大CSP帶來的ASIC供應鏈，傳產則看好內需以及評價偏低個股。