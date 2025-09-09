快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

外資買超356億 買超這檔製鞋股13.9萬張最多、但竟賣超人氣股台玻

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股大盤今天指數收在2萬4855點、上漲307點，最高觸及24,880點，再創歷史新高，連續5個交易日收紅。記者蘇健忠／攝影
台股大盤今天指數收在2萬4855點、上漲307點，最高觸及24,880點，再創歷史新高，連續5個交易日收紅。記者蘇健忠／攝影

台股9日盤中一度衝達24,880.07點，再創歷史新高，終場收在24,855.18點，也是收盤指數的新高，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超356.53億元， 連六買，統計外資買賣超個股發現，買超寶成（9904）最多，單日竟買超13萬9,541張，但台玻（1802）遭外資賣超28,058張，居單日賣超第一名。

台股9日又再刷新盤中及收盤的歷史紀錄，權王台積電（2330）領攻，股價收在1,200元， 追平先前的歷史高價，台達電（2308）盤中一度衝達漲停798元， 終場收在784元， 同樣都是新高， 市值則是增至2兆364.74億元，為台股新增1檔2兆元以上市值的公司，聯發科（2454）、鴻海（2317）、台光電（2383）等也是強勢表現。

電子股占大盤成交比重達72%，盤面上各類股以玻陶、電子組件 、電機機械、半導體、油電燃氣、其他電子、金融等較為強勢；儘管資金集中在大型股，收漲停家數也減少，但機器人、PCB等族群則是輪動表態，東元（1504）以近17.5萬張大量最吸睛，台玻則是奪得人氣王寶座， 高居個股成交量冠軍，爆出26.27萬張成交量大漲9.52%收盤。

集中市場大盤指數終場上漲307.8點，漲幅1.25%，三大法人買超386.69億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超356.54億元，連六買，累計買超1,063.48億元；投信賣超16.4億元；自營商買超（合計）46.55億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.93億元、自營商（避險）買超52.49億元。

統計外資買超前十名個股中，買超寶成13萬9,541張最多，其次是買超鴻海33,473張，買超東元25,339張；台玻盤中一度衝達漲停30元，終場收在29.9元，漲幅9.52%， 成交量居個股冠軍，高達26.27萬張，但卻遭外資大賣28,058張，居外資賣超冠軍。

外資賣超前十名。資料來源:證交所
外資賣超前十名。資料來源:證交所
外資買超前十名。資料來源:證交所
外資買超前十名。資料來源:證交所

外資 個股 台股 三大法人

延伸閱讀

麋先生喜迎貝斯手以諾女兒滿月！人氣旺上加旺「 以諾千金」超帶財

00919、00981A 在內五檔超高人氣台股ETF 受益人、規模雙創高

5檔超高人氣台股ETF受益人、規模雙創高 00919唯一被動式上榜

台股早盤再創新高！一度來到24,779 台積電開盤上漲15元

相關新聞

台股創新高接下來可以買什麼？ 法人列5理由提醒別追高

台股9日盤中一度衝達24,880.07點， 再創歷史新高，終場收在24,855.18點，也是收盤指數的新高，在指數頻頻創...

外資6天買超逾千億！台股連2天創高 三大法人續注資386億

台股9日在重量級電子權值股的強勁拉抬下，大盤指數盤中與收盤價同步刷新歷史新高，分別攀上24,880.07點、24,855...

外資買超356億 買超這檔製鞋股13.9萬張最多、但竟賣超人氣股台玻

台股9日盤中一度衝達24,880.07點，再創歷史新高，終場收在24,855.18點，也是收盤指數的新高，三大法人中僅...

台股飆漲逾300點、再創歷史新高！台積電收1,200元平歷史高價

Fed降息幾乎底定、那指創高，激勵台股9日續創新高，早盤以24,650點開出，盤中最高達24,880點，終場收24,85...

金管會：上市櫃公司Q2大陸投資獲利創同期新高

金管會今日公布國內上市櫃公布大陸投資及海外投資最新統計，截至第二季底，上市公司累計投資等值台幣2兆4382億元，上櫃公司...

台股再創新高 投信：AI族群輪動擔綱主流

美國8月非農就業數據低於預期，市場預期聯準會9月降息，加上NVIDIA財報亮眼，進一步打破「AI泡沫論」，帶動美股再創歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。