外資買超356億 買超這檔製鞋股13.9萬張最多、但竟賣超人氣股台玻

台股9日盤中一度衝達24,880.07點，再創歷史新高，終場收在24,855.18點，也是收盤指數的新高，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超356.53億元， 連六買，統計外資買賣超個股發現，買超寶成（9904）最多，單日竟買超13萬9,541張，但台玻（1802）遭外資賣超28,058張，居單日賣超第一名。

台股9日又再刷新盤中及收盤的歷史紀錄，權王台積電（2330）領攻，股價收在1,200元， 追平先前的歷史高價，台達電（2308）盤中一度衝達漲停798元， 終場收在784元， 同樣都是新高， 市值則是增至2兆364.74億元，為台股新增1檔2兆元以上市值的公司，聯發科（2454）、鴻海（2317）、台光電（2383）等也是強勢表現。

電子股占大盤成交比重達72%，盤面上各類股以玻陶、電子組件 、電機機械、半導體、油電燃氣、其他電子、金融等較為強勢；儘管資金集中在大型股，收漲停家數也減少，但機器人、PCB等族群則是輪動表態，東元（1504）以近17.5萬張大量最吸睛，台玻則是奪得人氣王寶座， 高居個股成交量冠軍，爆出26.27萬張成交量大漲9.52%收盤。

集中市場大盤指數終場上漲307.8點，漲幅1.25%，三大法人買超386.69億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超356.54億元，連六買，累計買超1,063.48億元；投信賣超16.4億元；自營商買超（合計）46.55億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.93億元、自營商（避險）買超52.49億元。