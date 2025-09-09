金管會：上市櫃公司Q2大陸投資獲利創同期新高

金管會今日公布國內上市櫃公布大陸投資及海外投資最新統計，截至第二季底，上市公司累計投資等值台幣2兆4382億元，上櫃公司2455億元，合計2兆6837億元，較113年底減少1599億元，主要受匯率變動影響所致，這也是近十年來首度減少，但倘用投資利益觀察，則2439億的利益反而創歷年同期最高，至於關稅戰的影響，證期局認為至少遞延至下半年或明年才會看到。

證期局統計也顯示，114年上半年投資收益匯回金額379億元，截至114年第2季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為9862億元及923億元，合計1兆785億元，占累積原始投資金額2兆6837億元的40.19%。114年上半年投資收益匯回主要係配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利匯回所致。上市、上櫃公司分別以其他電子業及電子零組件業累計匯回金額較大。

金管會指出，若觀察投資損益，114年上半年對大陸的投資損益，上市公司利益2334億元，上櫃公司利益105億元，合計利益2439億元，整體較113年上半年增加174億元，與歷年同期相較，獲利金額為最高，主要因為其他電子業、電子零組件業及光電業，受惠於終端需求增加，致獲利成長。

至於其他海外地區，證期局最新統計顯示，截至114年第2季止，上市公司累計投資9兆4387億元，上櫃公司7980億元，合計10兆2367億元，較113年底增加4408億元，主要為併購或新設海外子公司，或因海外子公司擴廠、營運資金需求、參與現金增資，因此增加海外投資金額，上市櫃公司皆以半導體業累計投資金額較大。

投資損益方面，114年上半年投資損益，上市公司利益4456億元，上櫃公司利益122億元，合計利益4578億元，整體較113年上半年增加166億元，與歷年同期相較，獲利金額為第三高。上市及上櫃本期投資利益分別較去年同期增加267億元及減少101億元，主要為半導體業、其他電子業及電子零組件業因終端需求增加所致。

證期局的最新統計也顯示，今年第二季的新增海外投資金額為4408億，為近四年來次高，最高仍為去年的5114億。