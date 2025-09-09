外資8月減碼台股 自然人成交比重反向攀升

臺灣證券交易所9月9日公布8月集中市場相關數據，包括周轉率、當沖占比與戶數、ETF成交占比、自然人與外資成交比重，及定期定額等數據。其中，外資8月於集中市場明顯減碼，高檔觀望，與自然人交易熱絡度上升呈現不同調。

8月成交量周轉率10.99%，相較於7月成交量周轉率9.75%上升，顯示市場交易活躍度隨著台股攀高而上升；8月當沖成交值占比也跟著從35.66%提升至36.16%、平均每日當沖戶數也從99,828戶上升至133,439戶。

比起投入一籃子股票的ETF，市場在8月更傾向追逐題材股，ETF成交值占比自上月的6.8%，下降至5.91%。

自然人紛紛投入市場，使自然人成交值比重從51.27%上升至55.9%，融資餘額也在近月有明顯增加，外資成交值卻轉向減碼，外資成交值比重自上月的34.37%下降至8月的32.84%。

而整體有交易戶數也隨著行情熱絡推升，從上月的3,408,844戶提高至８月的3,927,948戶。

另一方面，定期定額投資金額也從上月的15,642,142,588元，上升至8月的16,746,784,694元，投入金額月增7％。