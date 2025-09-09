台股創新高接下來可以買什麼？ 法人列5理由提醒別追高

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股大盤今天指數收在2萬4855點、上漲307點，最高觸及24,880點，再創歷史新高，連續5個交易日收紅。記者蘇健忠／攝影
台股大盤今天指數收在2萬4855點、上漲307點，最高觸及24,880點，再創歷史新高，連續5個交易日收紅。記者蘇健忠／攝影

台股9日盤中一度衝達24,880.07點， 再創歷史新高，終場收在24,855.18點，也是收盤指數的新高，在指數頻頻創高時，有分析師坦言不預設高點，但提醒追高風險增加，法人更列舉5個理由，建議投資人不要追高，逢高獲利了結，保守為宜。

台股9日又再刷新盤中及收盤的歷史紀錄，權王台積電（2330）領攻，股價收在1,200元， 追平先前的歷史高價，台達電（2308）盤中一度衝達漲停798元， 終場收在784元， 同樣都是新高， 市值則是增至2兆364.74億元，為台股新增1檔2兆元以上市值的公司，聯發科（2454）、鴻海（2317）、台光電（2383）等也是強勢表現。

電子股占大盤成交比重達72%，盤面上各類股以玻陶、電子組件 、電機機械、半導體、油電燃氣、其他電子、金融等較為強勢，集中市場大盤指數終場上漲307.8點，漲幅1.25%；但櫃買指數卻是開高走低，終場收黑，以259.6點收盤，跌幅0.07%。

統一投顧董事長黎方國表示，台股在資金行情推升下，指數續創歷史新高，但卻引發部分個股獲利回吐，導致盤面上前陣子的主流類股紛紛從高點拉回，包括機器人、CPO類股都有高檔做頭跡象，顯示市場類股輪動快速，居高思危。

黎方國認為，台股許多個股都已經反應2026年的獲利，目前評價過高，缺乏想像空間；以美股來看，目前美國股市的PER（本益比）跟PBR（股價淨值比）都接近歷史新高或創下新高，美股的評價偏高，隨時有拉回修正的風險。

黎方國指出，本周將公布8月營收，由於關稅戰的提前出貨效應結束，預期整體上市櫃營收將開始轉弱；護國神山台積電的第3季營收恐將逐月下滑，8月比7月下滑，9月又比8月衰退，第4季也比第3季度營收衰退。

另外，黎方國強調，下半年景氣將比上半年差，根據中經院跟央行的預估，台灣下半年景氣GDP成長率只有1%，上半年為5%，景氣明顯的落差；還有要注意的是，近期輝達（NVIDIA）股價走勢疲弱，對於AI族群為主的台股將面臨很大的考驗。

黎方國預估，大盤指數約在24,500～24,800點區間震盪；建議投資人不要追高，逢高獲利了結，保守為宜。

資深證券分析師簡伯儀表示，資金輪動下指數創高，但店頭市場的走勢不強，下跌家數大於上漲家數，追高風險增加；簡伯儀認為，在指數創新高的情況下不預設高點，但也不要追高，若跌破5日線則視為短線震盪。

