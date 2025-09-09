外資6天買超逾千億！台股連2天創高 三大法人續注資386億

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股9日在重量級電子權值股的強勁拉抬下，大盤指數盤中與收盤價同步刷新歷史新高，分別攀上24,880.07點、24,855.18點，總成交值也放大至4,927.74億元。除了台積電（2330）領軍重返天價外，台達電（2308）、聯發科（2454）等重量級指標股也扮演關鍵推手。

儘管資金集中在大型股，收漲停家數有所減少，但機器人、PCB等族群也輪動表態，其中東元（1504）以近17.5萬張大量最吸睛，台玻（1802）則奪得人氣王寶座。此外，三大法人擴大買超386.69億元，尤其外資已連續6個交易日累計買超突破一千億元、達1,063.48億元。

統計三大法人9日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超356.54億元，投信賣超16.4億元；自營商買超（合計）46.55億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.93億元、自營商（避險）買超52.49億元。

觀察今日成交值前十大個股，股價僅緯穎（6669）、日月光投控（3711）、世紀*（5314）3檔收黑，其餘皆漲。依序為：台積電370.99億元，股價漲1.69%、收1,200元；金居（8358）173.08億元，股價漲9.89%、收255.5元；聯發科161.79億元，股價漲5.59%、收1,510元；台達電160.51億元，股價漲7.99%、收784元；東元136.61億元，股價漲9.94%、收79.6元；鴻海（2317）130.42億元，股價漲1.97%、收207.5元；緯穎101.78億元，股價跌3.68%、收3,010元；台光電（2383）93.25億元，股價漲6.99%、收1,225元；日月光投控88.21億元，股價跌2.62%、收167元；世紀84.72億元，股價跌3.83%、收113元。

觀察今日成交量前十名個股，以PCB上游的玻纖廠台玻人氣最旺，且股價一度觸及漲停30元關卡，躍過5日線。依序為：台玻成交262,546張，股價漲9.52%、收29.9元；華邦電（2344）成交237,057張，股價跌0.2%、收24.55元；東元成交174,501張，股價漲9.94%、收79.6元；南亞科（2408）成交118,001張，股價漲0.75%、收53.9元；群益ESG投等債20+（00937B）成交77,275張，股價漲0.13%、收14.91元；群益台灣精選高息（00919）成交76,094張，股價漲0.09%、收21.53元；系統電（5309）成交74,550張，股價漲9.88%、收71.2元；宏達電（2498）成交73,530張，股價跌3.99%、收67.4元；世紀成交72,263張，股價跌3.83%、收113元；南亞（1303）成交71,115張，股價漲0.65%、收38.65元。

外資 台股 自營商 台積電 三大法人

