台股再創新高 投信：AI族群輪動擔綱主流

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股再創新高 投信：AI族群輪動擔綱主流。圖／本報資料照片
美國8月非農就業數據低於預期，市場預期聯準會9月降息，加上NVIDIA財報亮眼，進一步打破「AI泡沫論」，帶動美股再創歷史新高。這股氣氛延續到亞股，台股今日同步改寫新高，投信業者分析，AI相關族群有望成為推動台股上攻的核心。

台股大盤今天指數收在2萬4855點、上漲307點，再創收盤新高。

野村投信表示，輝達新一代AI晶片與伺服器產品能見度提升，AI需求正從硬體延伸至應用層面，推動2026年台股EPS展望持續上修。AI伺服器供應鏈持續供不應求，加上蘋果秋季發表會及SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展到來，也將進一步帶動科技類股題材。包括AI PCB/CCL、散熱、網通及半導體特化耗材，將是推動股市的核心。

資金面上，保德信投信指出，上周國際資金大舉買超台韓股市，台股吸金近17億美元居冠。保德信市值動能50 ETF經理人張芷菱提醒，指數雖創高，但後續仍須觀察費城半導體指數、輝達走勢，以及成交量是否維持4,500億元以上，才能支撐指數續攻。

野村優質基金經理人陳茹婷指出，市場擔憂的提前拉貨效應僅屬個別公司，產業整體仍熱絡。她強調，有機會短線拉回反而是買點，中長期企業獲利與CSP資本支出持續上修，2026年前後政策面不確定性降低，有利股市表現。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易則認為，雖然指數已處於評價區間上緣，但低位階股票已多點開花，大盤融資金額回升至2,623億元，若上看3,000億元盤勢波動將加劇。現階段可採攻擊與穩健並行策略，看好AI伺服器、ASIC與內需相關族群。

台股再創新高 投信：AI族群輪動擔綱主流

