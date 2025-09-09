快訊

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行判斷

台股飆漲逾300點、再創歷史新高！台積電收1,200元平歷史高價

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

Fed降息幾乎底定、那指創高，激勵台股9日續創新高，早盤以24,650點開出，盤中最高達24,880點，終場收24,855點，上漲307點，漲幅1.25%，成交量增至4,927億元，權王台積電（2330）則是收1,200元，上漲20元，平歷史高價。櫃買則收259點，跌幅0.07%。

其餘權值股部分，台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、台光電（2383）等表現較為強勢，而緯穎（6669）、日月光（3711）、世芯-KY（3661）、長榮（2603）等則表現較弱。

盤面上類股以玻陶、電零組、電機機械、半導體、油電燃氣、其他電子、金融等較為強勢，另外居家生活、運動休閒、光電、觀光、航運、紡織、生技等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有金居（8358）、聯發科、台達電、東元（1504）、鴻海、台光電、光寶科（2301）、台玻（1802）、京元電子（2449）、台耀（4746）、金像電（2368）、南亞科（2408）、尖點（8021）、創意（3443）等

而量大弱勢的則有，緯穎、日月光投控、世紀*、亞光、奇鋐、華邦電、宏達電、世芯-KY、精成科、昇貿、波若威等

統一投顧表示，上週非農數據顯示就業市場持續降溫，Fed 9月降息幾乎底定，並預期年底前繼續降息，加上那指再創新高，有利風險資產偏好提升；本週市場焦點轉移至通膨數據。現階段台股技術面強勢，外資空單減少，本週有蘋果新品發表及國際半導體展開展等利多題材，下周接續國防軍工展、Meta新品發布會等，預估本週台股指數震盪盤堅、類股輪動。

操作上建議聚焦AI需求快速成長的供應鏈，以布局流動性佳的績優中大型權值股及具備題材、營收支撐的中小型股為主，追蹤族群聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。

台光電 台股指數

延伸閱讀

台股無極限再創歷史新高…又大漲300多點！郭哲榮：更希望大盤休息

聯發科啃蘋果強攻1,500關！聯手五大巨頭推動台股直闖24,900

5檔超高人氣台股ETF受益人、規模雙創高 00919唯一被動式上榜

台股創新高 再寫四紀錄…中小股活跳跳助力大盤攻堅

相關新聞

台股飆漲逾300點、再創歷史新高！台積電收1,200元平歷史高價

Fed降息幾乎底定、那指創高，激勵台股9日續創新高，早盤以24,650點開出，盤中最高達24,880點，終場收24,85...

台股再創新高 投信：AI族群輪動擔綱主流

美國8月非農就業數據低於預期，市場預期聯準會9月降息，加上NVIDIA財報亮眼，進一步打破「AI泡沫論」，帶動美股再創歷...

外資青睞台股 單周買超17億美元居冠

美國經濟數據普遍不佳，強化聯準會9月降息預期，華爾街主要指數在上周創歷史新高後出現回落，維持高檔震盪格局。中國信託投信指...

台股早盤再創新高！一度來到24,779 台積電開盤上漲15元

台股9日開盤指數上漲103.08點，開盤指數為24,650.46點台積電（2330）開盤價1,195元，上漲15元。

降息在即卡位短債勝率高？辣媽提醒「資本利得有限」：若美元大貶會更糟

週一30年期美債殖利率下跌7個基點，來到4.69%，創5月初以來低點，較上週高點5.0回落約0.3%。 如果當初交易員在5.0%的時候買入30年期公債，到現在已經獲利了0.3% * 17(大約的存續期間) ＝ 5.1%(概算)，才一週的時間。

台股創新高 再寫四紀錄…中小股活跳跳助力大盤攻堅

台股昨（8）日因聯準會降息預期升溫、外資買超而開高，雖尾盤遭遇當沖、獲利了結賣壓干擾，加上台積電、鴻海等大型權值股熄火，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。