台股飆漲逾300點、再創歷史新高！台積電收1,200元平歷史高價

Fed降息幾乎底定、那指創高，激勵台股9日續創新高，早盤以24,650點開出，盤中最高達24,880點，終場收24,855點，上漲307點，漲幅1.25%，成交量增至4,927億元，權王台積電（2330）則是收1,200元，上漲20元，平歷史高價。櫃買則收259點，跌幅0.07%。

其餘權值股部分，台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、台光電（2383）等表現較為強勢，而緯穎（6669）、日月光（3711）、世芯-KY（3661）、長榮（2603）等則表現較弱。

盤面上類股以玻陶、電零組、電機機械、半導體、油電燃氣、其他電子、金融等較為強勢，另外居家生活、運動休閒、光電、觀光、航運、紡織、生技等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有金居（8358）、聯發科、台達電、東元（1504）、鴻海、台光電、光寶科（2301）、台玻（1802）、京元電子（2449）、台耀（4746）、金像電（2368）、南亞科（2408）、尖點（8021）、創意（3443）等

而量大弱勢的則有，緯穎、日月光投控、世紀*、亞光、奇鋐、華邦電、宏達電、世芯-KY、精成科、昇貿、波若威等

統一投顧表示，上週非農數據顯示就業市場持續降溫，Fed 9月降息幾乎底定，並預期年底前繼續降息，加上那指再創新高，有利風險資產偏好提升；本週市場焦點轉移至通膨數據。現階段台股技術面強勢，外資空單減少，本週有蘋果新品發表及國際半導體展開展等利多題材，下周接續國防軍工展、Meta新品發布會等，預估本週台股指數震盪盤堅、類股輪動。

操作上建議聚焦AI需求快速成長的供應鏈，以布局流動性佳的績優中大型權值股及具備題材、營收支撐的中小型股為主，追蹤族群聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。