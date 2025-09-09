台股第4季投資聚焦 ODM、資安軟體、航太國防與塑化

國內大型券商投顧指出，2025/26年台股獲利雖面臨匯率與關稅挑戰，但第4季仍具結構性亮點。輝達黃仁勳提出AI發展四階段，當前已經從生成式AI逐漸邁入第三階段的代理AI，四大雲端服務商（CSP）資本支出延續，搭配ASIC Server與邊緣AI出貨放量，下半年消費性電子需求回升，將成為推升台股的重要動能。法人建議，投資布局瞄準四大產業：ODM、資安軟體、航太國防與塑化。

市場預期2025年台股獲利年增率8.8％，低於原先15％預估，主要因新台幣升值近一成影響外銷營收及毛利，加上對等關稅導致上半年提前拉貨，下半年成長放緩。不過2026年預估仍有10.8％的雙位數增幅，儘管低於過往水準，仍為正向成長。

AI伺服器進入新周期，輝達GB200、GB300上線，帶動ODM族群需求。廣達（2382）良率改善，與微軟、Oracle 簽訂GB200/GB300訂單，第4季出貨放量；緯穎（6669）受惠AWS Trainium系列伺服器訂單，第4季進入高峰。邊緣AI因DeepSeek推出低價模型普及化，帶動華碩（2357）、宏碁（2353）、研華（2395）及神基（3005）等IPC、NB廠受惠。IC設計族群如祥碩（5269）、聯發科（2454）亦受惠AI PC與周邊需求。

AI普及使資安漏洞風險升高，帶動企業加速採用資安解決方案。安碁資訊在政府與金融業市占率高，2025、2026 年營收預估年增15–16%；敦陽科受惠高毛利伺服器與AI解決方案需求，營收強勁；宏碁資訊憑藉微軟最高認證與 AI Copilot導入，具雙位數成長空間。

國防預算擴張與無人機、飛彈、造船等需求提升，成為第4季新焦點。長榮航太受惠MRO價格上漲與GE引擎維修轉正，展望樂觀；全訊掌握國防微波元件寡占地位，將隨國防特別預算重啟而成長，2026年、2027年EPS預估年增逾三成。

中國反內捲政策淘汰老舊產能，加上烏俄停戰效應浮現，有利台灣塑化族群。台塑第3季獲利轉正，2026年上修 37%；台化虧損收斂，2026年獲利上修逾四成；台塑化柴油利差改善，2026年EPS預估達1.52元，法人給予「買進」評等。