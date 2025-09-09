快訊

門反鎖一整晚…高雄麥當勞驚見男屍 台積電外包員工陳屍廁間

銅板美食撐不住！「晴光紅豆餅」宣布10月15日起漲價 網喊：小確幸沒了

藝能界牽線 卓君澤成李洋機要秘書關鍵原因曝光

台股第4季投資聚焦 ODM、資安軟體、航太國防與塑化

經濟日報／ 黃彥宏／台北即時報導

國內大型券商投顧指出，2025/26年台股獲利雖面臨匯率與關稅挑戰，但第4季仍具結構性亮點。輝達黃仁勳提出AI發展四階段，當前已經從生成式AI逐漸邁入第三階段的代理AI，四大雲端服務商（CSP）資本支出延續，搭配ASIC Server與邊緣AI出貨放量，下半年消費性電子需求回升，將成為推升台股的重要動能。法人建議，投資布局瞄準四大產業：ODM、資安軟體、航太國防與塑化。

市場預期2025年台股獲利年增率8.8％，低於原先15％預估，主要因新台幣升值近一成影響外銷營收及毛利，加上對等關稅導致上半年提前拉貨，下半年成長放緩。不過2026年預估仍有10.8％的雙位數增幅，儘管低於過往水準，仍為正向成長。

AI伺服器進入新周期，輝達GB200、GB300上線，帶動ODM族群需求。廣達（2382）良率改善，與微軟、Oracle 簽訂GB200/GB300訂單，第4季出貨放量；緯穎（6669）受惠AWS Trainium系列伺服器訂單，第4季進入高峰。邊緣AI因DeepSeek推出低價模型普及化，帶動華碩（2357）、宏碁（2353）、研華（2395）及神基（3005）等IPC、NB廠受惠。IC設計族群如祥碩（5269）、聯發科（2454）亦受惠AI PC與周邊需求。

AI普及使資安漏洞風險升高，帶動企業加速採用資安解決方案。安碁資訊在政府與金融業市占率高，2025、2026 年營收預估年增15–16%；敦陽科受惠高毛利伺服器與AI解決方案需求，營收強勁；宏碁資訊憑藉微軟最高認證與 AI Copilot導入，具雙位數成長空間。

國防預算擴張與無人機、飛彈、造船等需求提升，成為第4季新焦點。長榮航太受惠MRO價格上漲與GE引擎維修轉正，展望樂觀；全訊掌握國防微波元件寡占地位，將隨國防特別預算重啟而成長，2026年、2027年EPS預估年增逾三成。

中國反內捲政策淘汰老舊產能，加上烏俄停戰效應浮現，有利台灣塑化族群。台塑第3季獲利轉正，2026年上修 37%；台化虧損收斂，2026年獲利上修逾四成；台塑化柴油利差改善，2026年EPS預估達1.52元，法人給予「買進」評等。

AI 台股獲利

延伸閱讀

5檔超高人氣台股ETF受益人、規模雙創高 00919唯一被動式上榜

台股創新高 再寫四紀錄…中小股活跳跳助力大盤攻堅

三大名師：台股挑戰25,000…大盤四好四壞投顧樂觀資金行情

就市論勢／邊緣 AI、半導體 題材熱

相關新聞

外資青睞台股 單周買超17億美元居冠

美國經濟數據普遍不佳，強化聯準會9月降息預期，華爾街主要指數在上周創歷史新高後出現回落，維持高檔震盪格局。中國信託投信指...

降息在即卡位短債勝率高？辣媽提醒「資本利得有限」：若美元大貶會更糟

週一30年期美債殖利率下跌7個基點，來到4.69%，創5月初以來低點，較上週高點5.0回落約0.3%。 如果當初交易員在5.0%的時候買入30年期公債，到現在已經獲利了0.3% * 17(大約的存續期間) ＝ 5.1%(概算)，才一週的時間。

台股創新高 再寫四紀錄…中小股活跳跳助力大盤攻堅

台股昨（8）日因聯準會降息預期升溫、外資買超而開高，雖尾盤遭遇當沖、獲利了結賣壓干擾，加上台積電、鴻海等大型權值股熄火，...

三大名師：台股挑戰25,000…大盤四好四壞投顧樂觀資金行情

根據過往統計，9月美股及台股易跌難漲，有所謂的「9月魔咒」。不過，因為樂觀預期聯準會降息帶來的資金行情，台股昨（8）日開...

29個股、25檔ETF 寫新天價

台股昨（8）日上漲52點收24,547點，續創歷史新高，中小型強勢股、ETF也上演慶祝行情，盤面上多達29檔個股、25檔...

就市論勢／邊緣 AI、半導體 題材熱

上周五美國非農數據大幅爆冷後，帶來市場共識認為，9月聯準會降息機率再升高，市場降息資金提前出籠，帶動台股昨（8）日指數大漲再創歷史新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。