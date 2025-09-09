外資青睞台股 單周買超17億美元居冠

美國經濟數據普遍不佳，強化聯準會9月降息預期，華爾街主要指數在上周創歷史新高後出現回落，維持高檔震盪格局。中國信託投信指出，九月第一周新興亞股買賣互見，其中，台灣最受外資青睞，單周買超17億美元，今年來也從淨流出轉為淨流入18億美元，南韓、泰國也分別獲外資買超5.8億美元、0.2億美元。另一方面，印度、印尼「雙印」賣壓則較為沉重，分別遭外資拋售3.7億美元、2.5億美元。

指數漲跌方面，中國信託投信指出，在美股創高激勵下，亞股呈現漲多於跌，包括泰國、台灣、印度、印尼等市場皆呈現上漲，泰國漲幅2.3%最多，台灣、印度皆上漲1.1%居次。而越南、菲律賓市場呈現小跌，跌幅分別為0.9%、0.1%，其中，越南胡志明指數上周五盤中一度再創歷史新高來到1,711點，攻上1,700整數大關，隨後出現小幅回檔。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南股市今年來漲幅已達31.27%，而這波漲勢更偏向反映基本面的實漲，而非虛強，主因是今年上漲發生在近年越股的長期盤整且外資大規模流出之後。另外，從估值角度，越股目前本益比落在12至13倍間，統計越股歷年的本益比區間，上緣約落在20倍，下緣約落在10倍，因此即便越股屢創新高，當前位置仍相當具有投資價值，此外，對比主要股市，越股估值也屬於合理，尤其多數券商預測越南企業今年有望繳出高雙位數獲利成長。

張晨瑋強調，越南官方積極推動經濟改革且基本面強勁，給股市注入強心針，同時，上周五富時亞太區總監杜萬明出席公開活動稱，越南目前是全球最令人興奮的投資目的地之一，市場規模和品質均經歷深度轉型。就目前具備的條件而言，越南股市正處於邁向更高市場資格的關鍵階段，這也是吸引國際資本流入的絕佳契機，由此可見，越股被納入富時新興市場指數輪廓愈來愈明朗，資金行情值得期待。

美股市場觀察，中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，美股近期持續高檔震盪，華爾街主要指數上周自盤中歷史新高回落，主要受8月非農就業報告顯示新增就業僅22,000人，遠低於市場預估的75,000人，凸顯勞動市場持續降溫，投資人對經濟放緩的擔憂升溫。

唐祖蔭指出，美國企業獲利超乎預期，第二季企業獲利年增11%，大幅超出原先預期的4%，而有六成的企業財報超出預期，僅有9%低於預期，均是過去25年少見的現象，顯示美國經濟韌性較預期佳。另一方面，若勞動市場進一步降溫，美國經濟走緩成為事實，聯準會勢必將採取降息措施，屆時市場預料將出現震盪。不過，在AI趨勢推動下，美股已走出慢牛格局，若股市出現高檔修正回調，應採逢低加碼進場策略，持續聚焦大型成長股。