AI維持強勁需求下 台股中長期維持多頭不變

街口台灣基金經理人蘇昱霖分析全球股市上周偏震盪；成熟市場整體下跌0.3%，漲勢確實面臨一些阻力。其中美股近乎平盤，歐洲與日本皆下跌0.6%，表現甚至弱於美股。新興市場整體也近乎平盤、略優於成熟市場。儘管美國尚未降息，但透過諸如美元偏弱、貸款尚可、股市回升等現象，金融狀況維持寬鬆，也讓市場環境並沒有出現緊縮的緊張感。

美國經濟方面，8月ISM製造業PMI為48.7，低於預期的49但高於7月的48，新訂單升至51.4；服務業PMI升至52，顯著高於預期與7月的50.1，新訂單升至56.0，顯示需求動能轉強，然製造業產出轉弱、服務業進口驟升，均突顯供應鏈與成本壓力。

8月ADP就業新增人數為5.4萬人，低於預期的6.5萬人與7月上修後的10.6萬人，顯示勞動市場持續放緩。此外，Challenger報告指出，企業裁員人數年增39%至85,979人，為2020年以來同期新高。加上7月失業人口數首度高於職缺，呼應整體就業需求轉弱，企業擴張人力的意願明顯降低。

儘管8月服務業動能回升，然製造業產出下滑、民間就業走弱與裁員上升，皆反映整體經濟動能趨緩。此外，近日Powell於央行年會發表聯準會將轉向預防性降息立場，認為通膨與就業風險已趨平衡，並放棄對稱通膨目標與自然失業率假設。隨政策框架調整，9月啟動降息機率上揚，預期後續每季降息1碼，若勞動市場惡化則可能加快。

街口投信表示，過去一週台股創高後陷入高檔區間震盪，主要反映類股間的輪動現象；其中，AI族群因Nvidia未能釋出市場預期中的樂觀財測，導致評價面遭到修正，資金開始轉向基期相對較低、具題材性的族群；展望未來，在AI維持強勁需求下，看好台股中長期維持多頭不變，後續仍將持續留意關稅對經濟的衝擊以及對通膨的影響。