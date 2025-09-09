台股持續飆新高 法人看好AI需求推升大投資時代、為第4季表現添柴火

台股加權指數在第3季尾聲一口氣衝過前高，除了對等關稅不確定性消退的因素外，AI需求令台廠訂單大進補更是關鍵；統一投信台股研究團隊指出，AI趨勢明確，各國競相發展AI基礎建設，宣告大投資時代正式展開；台廠在AI供應鏈中占據關鍵領導地位，在市場未來性可期、獲利成長動能明確，和市占率領先的三大優勢護體下，有望為台股第四4季表現續添柴火。

即便遭遇對等關稅干擾，全球經濟依然展現一定韌性，IMF(國際貨幣基金組織)也在近期上調了2025、2026兩年全球經濟成長預測值。時序將邁入第4季，推動全球經濟的火車頭仍將由美國來擔任，主要原因有三：首先，美聯準會若降息，將有助降低企業融資成本，活絡全球市場資金流動；其次，美國晶片法案加大減稅力道，有助提升企業投資意願；第三，美國龍頭企業紛紛加大資本支出力道，不僅將為美國GDP創造具體貢獻，也會為在供應鏈中扮演關鍵角色的台廠帶來成長機會。

同時，各國紛紛加大力道發展主權AI，開啟大投資時代，也為台廠注入獲利成長的新動能。主計處8月發布的最新預測，大幅上調台灣今年經濟成長率至4.45%，超車日、韓、新加坡等國家。後續美國若啟動降息，台股也有望迎來新活水。在經濟基本面持穩，及資金面挹注下，台股第4季表現值得期待，預期台股加權指數較高機率在22,700~25,600點間震盪整理。

統一投信台股研究團隊分析，第4季投資鎂光燈還是將聚焦於AI相關供應鏈。看好ASIC晶片放量加速，晶片代工大廠及CoWoS先進封裝廠均可同步受惠。同時，NVIDIA新一代繪圖處理器(GPU)架構平台「Rubin」，耗能規格可能較以往大幅上升，將推動散熱及電源供應產業迎來新一波升級浪潮。

統一投信台股研究團隊認為，氣冷、液冷和浸沒式散熱市場規模皆有機會進一步擴大，其中又以液冷散熱的成長力道最受矚目；此外，台廠在全球CCL(銅箔基板)、BBU(電池備援電力模組)及PSU(電源供應器)等產業領域中，皆為技術及市占的領先者，相關類股表現都將成為第4季觀察重點。