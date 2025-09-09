台股盤中漲逾300點 越過24800點續創新高

快訊

中央社／ 台北9日電

美股那斯達克指數創高，台積電ADR漲1.55%，台積電今天盤中上漲20元，觸及歷史高點；台股勁揚332.69點，達24880.07點，再創歷史新高。

10時57分左右，台股漲勢收斂，加權指數為24763.13點，漲215.75點，成交值新台幣2942.05億元。

權值股台積電盤中觸及1200元歷史高點，上漲20元；鴻海達208元，上揚4.5元；聯發科達1460元，漲30元。

蘋果iPhone新機發表在即，蘋概三王除台積電、鴻海盤中上漲，光學鏡頭供應商大立光最低為2370元，下挫1.25%。

國際半導體展將於10日開幕，昨天先舉行矽光子論壇，助陣相關概念股表現。今天氣勢未能延續，聯亞盤中翻黑，下挫3.29%；聯鈞跌逾2.4%；波若威跌逾3%。

輝達啟動「電力大革命」，相關概念股光寶科盤中達144.5元，勁揚7.83%；台達電更觸及798元漲停價。

