快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

台股創高最強副手！台達電、系統電觸漲停同寫天價 BBU 火力全開

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股9日在台積電（2330）追平天價1200元喊衝下，大盤指數也不斷刷新歷史紀錄、直逼24,900城池。在一片創高聲浪中，BBU族群也不缺席，早盤台達電（2308）一路上攻觸及漲停798元，再寫新猷，盤中成交值衝上台股第三大，帶動系統電（5309）隨之亮紅燈、衝上71.2元歷史新高鎖死，成交量擠進台股前五名，並激勵光寶科（2301）、加百裕（3323）、新盛力（4931）等聯袂揚升，成為台股創高強力助攻手。

BBU概念股受惠AI浪潮席捲全球，帶動資料中心與關鍵基礎設施需求全面爆發，伺服器電池備份單元市場同步加速成長，成為供應鏈焦點之一，輝達8月初即宣布，因應AI算力大進化，功率需求飆升，啟動「電力大革命」，要把AI伺服器晶片輸出電壓從目前的54V大幅拉高至800V，並將台廠台達電、光寶科列入合作夥伴。

其中，電源龍頭台達電最新公布8月合併營收478.6億元、月增5.4%，連兩個月創新高，年增26.7%，主要受惠AI伺服器電源及液冷系統出貨帶動；前8月營收3,362.11億元，年增24.6%。

台達電2025年上半年稅後純益241.78億元、年增53.8%，每股純益9.31元，優於去年同期的6.05元。展望後市，外界看好台達電本季業績有望連兩季改寫新猷。而公司高層日前則表示，今年營運成長動能主要來自AI領域，尤其超大規模雲端服務供應商（CSP）資本支出持續攀升，AI資料中心需求將是核心成長引擎，看好相關趨勢將延續至明年。

而光寶科受惠雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長帶動，前7月營收907億元、年增21%。展望本季，看好核心事業穩健成長，主要動能來自雲端運算需求強勁拉抬，高效電池備援電力模組（BBU）及33kW機架式電源需求持續增加。

另，系統電8月營收2.56億元，月增4%、年增6.1%；累計前8月營收達近22.1億元，年增4.54%，創同期新高。系統電表示，前8月營運成長主要受惠工業強固電腦（IPC）持續放量，無人機專案進入美國偵防應用，UPS電源系統穩健成長，三大業務合計營收近五成，產品組合正轉向高附加價值；此外，系統電策略投資加百裕並派任董事，雙方將聚焦於BBU及無人機，整合電機、電控與電池技術，擴大新客戶導入。

營收 台達電

延伸閱讀

00919、00981A 在內五檔超高人氣台股ETF 受益人、規模雙創高

台股創新高 再寫四紀錄…中小股活跳跳助力大盤攻堅

三大名師：台股挑戰25,000…大盤四好四壞投顧樂觀資金行情

台達電8月營收連二月創高 AI伺服器電源、散熱系統出貨強勁

相關新聞

降息在即卡位短債勝率高？辣媽提醒「資本利得有限」：若美元大貶會更糟

週一30年期美債殖利率下跌7個基點，來到4.69%，創5月初以來低點，較上週高點5.0回落約0.3%。 如果當初交易員在5.0%的時候買入30年期公債，到現在已經獲利了0.3% * 17(大約的存續期間) ＝ 5.1%(概算)，才一週的時間。

台股早盤再創新高！一度來到24,779 台積電開盤上漲15元

台股9日開盤指數上漲103.08點，開盤指數為24,650.46點台積電（2330）開盤價1,195元，上漲15元。

台股創新高 再寫四紀錄…中小股活跳跳助力大盤攻堅

台股昨（8）日因聯準會降息預期升溫、外資買超而開高，雖尾盤遭遇當沖、獲利了結賣壓干擾，加上台積電、鴻海等大型權值股熄火，...

三大名師：台股挑戰25,000…大盤四好四壞投顧樂觀資金行情

根據過往統計，9月美股及台股易跌難漲，有所謂的「9月魔咒」。不過，因為樂觀預期聯準會降息帶來的資金行情，台股昨（8）日開...

29個股、25檔ETF 寫新天價

台股昨（8）日上漲52點收24,547點，續創歷史新高，中小型強勢股、ETF也上演慶祝行情，盤面上多達29檔個股、25檔...

就市論勢／邊緣 AI、半導體 題材熱

上周五美國非農數據大幅爆冷後，帶來市場共識認為，9月聯準會降息機率再升高，市場降息資金提前出籠，帶動台股昨（8）日指數大漲再創歷史新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。