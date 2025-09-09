台股創高最強副手！台達電、系統電觸漲停同寫天價 BBU 火力全開

台股9日在台積電（2330）追平天價1200元喊衝下，大盤指數也不斷刷新歷史紀錄、直逼24,900城池。在一片創高聲浪中，BBU族群也不缺席，早盤台達電（2308）一路上攻觸及漲停798元，再寫新猷，盤中成交值衝上台股第三大，帶動系統電（5309）隨之亮紅燈、衝上71.2元歷史新高鎖死，成交量擠進台股前五名，並激勵光寶科（2301）、加百裕（3323）、新盛力（4931）等聯袂揚升，成為台股創高強力助攻手。

BBU概念股受惠AI浪潮席捲全球，帶動資料中心與關鍵基礎設施需求全面爆發，伺服器電池備份單元市場同步加速成長，成為供應鏈焦點之一，輝達8月初即宣布，因應AI算力大進化，功率需求飆升，啟動「電力大革命」，要把AI伺服器晶片輸出電壓從目前的54V大幅拉高至800V，並將台廠台達電、光寶科列入合作夥伴。

其中，電源龍頭台達電最新公布8月合併營收478.6億元、月增5.4%，連兩個月創新高，年增26.7%，主要受惠AI伺服器電源及液冷系統出貨帶動；前8月營收3,362.11億元，年增24.6%。

台達電2025年上半年稅後純益241.78億元、年增53.8%，每股純益9.31元，優於去年同期的6.05元。展望後市，外界看好台達電本季業績有望連兩季改寫新猷。而公司高層日前則表示，今年營運成長動能主要來自AI領域，尤其超大規模雲端服務供應商（CSP）資本支出持續攀升，AI資料中心需求將是核心成長引擎，看好相關趨勢將延續至明年。

而光寶科受惠雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長帶動，前7月營收907億元、年增21%。展望本季，看好核心事業穩健成長，主要動能來自雲端運算需求強勁拉抬，高效電池備援電力模組（BBU）及33kW機架式電源需求持續增加。

另，系統電8月營收2.56億元，月增4%、年增6.1%；累計前8月營收達近22.1億元，年增4.54%，創同期新高。系統電表示，前8月營運成長主要受惠工業強固電腦（IPC）持續放量，無人機專案進入美國偵防應用，UPS電源系統穩健成長，三大業務合計營收近五成，產品組合正轉向高附加價值；此外，系統電策略投資加百裕並派任董事，雙方將聚焦於BBU及無人機，整合電機、電控與電池技術，擴大新客戶導入。