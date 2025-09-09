快訊

蘋果發表會周三凌晨登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

RIAT航展／丹麥F-16A特技最後一舞 高速慢滾的舉重若輕

運動部正式揭牌、首任部長李洋布達 前主播卓君澤任機要秘書

台股早盤再創新高！一度來到24,779 台積電開盤上漲15元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。圖／本報資料照片
台股。圖／本報資料照片

台股9日開盤指數上漲103.08點，開盤指數為24,650.46點台積電（2330）開盤價1,195元，上漲15元。

群益投顧表示，大盤指數過高壓回收當日最低，顯示多方追高謹慎但仍順利收漲，技術面得以延續向上趨勢，有利短線持續偏多震盪。盤面類股維持輪動，續以熱門標的依短期均線換股操作因應。

操作題材可留意：

1.第4季報價看漲，記憶體輪漲表態─國際大廠集中資源發展HBM造成產能排擠，致使DDR4供給持續減少且價格強勢上漲，預期第4季價格將再上調。AI建置帶動企業級SSD需求大幅成⻑，導致NAND Flash供應趨緊，預期第4季報價望上漲持續到明年。

2.矽光子論壇登場，概念股多頭增溫─SEMICON Taiwan 2025將於9月10日開幕，矽光子國際論壇提前9月8日登場熱身，輝達採用台積電封裝技術的矽光子產品進度如預期；黃仁勳8月底快閃來台透露已進行投片，兩款矽光子交換器規劃明年初、明年下半年上市，預期將為供應鏈挹注營運動能。

周一（8日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,514.95點，上漲114.09點、漲幅0.25%；S&P500指數上漲0.21%；那斯達克指數上漲0.45%；費半指數上漲0.84%。台積電ADR漲1.55%。

三大法人周一集中市場合計買超159.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超146.1億元，投信賣超12.2億元，自營商（自行買賣）買超1.4億元，自營商（避險）買超24.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少822口至2,773口，其中，外資淨空單增加695口至21,999口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加40口至2,151口。選擇權未平倉量部分，09月W2大量區買權OI落在24,800點，賣權最大OI落在24,200點 ; 月買權最大OI落在25,600點，月賣權最大OI落在23,300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.48上升至1.63。VIX指數下降0.06至18.9。外資台指期買權淨金額0.3億元 ; 賣權淨金額-0.13億元。整體選擇權籌碼面偏多。

外資 台積電

延伸閱讀

黃仁勳下周陪同川普訪英國 大陣仗企業CEO隨行出席英王國宴

周刊爆黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電回應：是應邀演講

黃仁勳為何急於短時間發展AI和機器人？真革命還是另一場泡沫

黃仁勳強調的「韌性」 原來能靠7種嗜好養成

相關新聞

降息在即卡位短債勝率高？辣媽提醒「資本利得有限」：若美元大貶會更糟

週一30年期美債殖利率下跌7個基點，來到4.69%，創5月初以來低點，較上週高點5.0回落約0.3%。 如果當初交易員在5.0%的時候買入30年期公債，到現在已經獲利了0.3% * 17(大約的存續期間) ＝ 5.1%(概算)，才一週的時間。

台股早盤再創新高！一度來到24,779 台積電開盤上漲15元

台股9日開盤指數上漲103.08點，開盤指數為24,650.46點台積電（2330）開盤價1,195元，上漲15元。

台股創新高 再寫四紀錄…中小股活跳跳助力大盤攻堅

台股昨（8）日因聯準會降息預期升溫、外資買超而開高，雖尾盤遭遇當沖、獲利了結賣壓干擾，加上台積電、鴻海等大型權值股熄火，...

三大名師：台股挑戰25,000…大盤四好四壞投顧樂觀資金行情

根據過往統計，9月美股及台股易跌難漲，有所謂的「9月魔咒」。不過，因為樂觀預期聯準會降息帶來的資金行情，台股昨（8）日開...

29個股、25檔ETF 寫新天價

台股昨（8）日上漲52點收24,547點，續創歷史新高，中小型強勢股、ETF也上演慶祝行情，盤面上多達29檔個股、25檔...

就市論勢／邊緣 AI、半導體 題材熱

上周五美國非農數據大幅爆冷後，帶來市場共識認為，9月聯準會降息機率再升高，市場降息資金提前出籠，帶動台股昨（8）日指數大漲再創歷史新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。