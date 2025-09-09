台股早盤再創新高！一度來到24,779 台積電開盤上漲15元

台股9日開盤指數上漲103.08點，開盤指數為24,650.46點台積電（2330）開盤價1,195元，上漲15元。

群益投顧表示，大盤指數過高壓回收當日最低，顯示多方追高謹慎但仍順利收漲，技術面得以延續向上趨勢，有利短線持續偏多震盪。盤面類股維持輪動，續以熱門標的依短期均線換股操作因應。

操作題材可留意：

1.第4季報價看漲，記憶體輪漲表態─國際大廠集中資源發展HBM造成產能排擠，致使DDR4供給持續減少且價格強勢上漲，預期第4季價格將再上調。AI建置帶動企業級SSD需求大幅成⻑，導致NAND Flash供應趨緊，預期第4季報價望上漲持續到明年。

2.矽光子論壇登場，概念股多頭增溫─SEMICON Taiwan 2025將於9月10日開幕，矽光子國際論壇提前9月8日登場熱身，輝達採用台積電封裝技術的矽光子產品進度如預期；黃仁勳8月底快閃來台透露已進行投片，兩款矽光子交換器規劃明年初、明年下半年上市，預期將為供應鏈挹注營運動能。

周一（8日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,514.95點，上漲114.09點、漲幅0.25%；S&P500指數上漲0.21%；那斯達克指數上漲0.45%；費半指數上漲0.84%。台積電ADR漲1.55%。

三大法人周一集中市場合計買超159.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超146.1億元，投信賣超12.2億元，自營商（自行買賣）買超1.4億元，自營商（避險）買超24.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少822口至2,773口，其中，外資淨空單增加695口至21,999口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加40口至2,151口。選擇權未平倉量部分，09月W2大量區買權OI落在24,800點，賣權最大OI落在24,200點 ; 月買權最大OI落在25,600點，月賣權最大OI落在23,300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.48上升至1.63。VIX指數下降0.06至18.9。外資台指期買權淨金額0.3億元 ; 賣權淨金額-0.13億元。整體選擇權籌碼面偏多。