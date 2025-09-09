降息在即卡位短債勝率高？辣媽提醒「資本利得有限」：若美元大貶會更糟

快訊

美國公債價格連續四天反彈

週一30年期美債殖利率下跌7個基點，來到4.69%，創5月初以來低點，較上週高點5.0回落約0.3%。

如果當初交易員在5.0%的時候買入30年期公債，到現在已經獲利了0.3% * 17(大約的存續期間) ＝ 5.1%(概算)，才一週的時間。

但誰知道呢？ 前幾天還在擔心通膨還有財政赤字，現在已經擔心經濟衰退，那未來呢？

目前數據看來，經濟狀況確實是有走弱的跡象，只是還在猜測到底有多弱，會不會被通膨牽絆著降息的速度與幅度。現在市場的預期是，幾乎確信聯準會將於9月17日會議降息至少1碼，年底前合計降息3碼的機率升高。

市場焦點

投資人本週聚焦CPI與PPI，以驗證降息預期。核心CPI預估年增 3.1%，顯示通膨仍偏高。

供給與全球壓力

美國財政部本週將標售3年、10年與30年期公債，其中長債發行備受關注，上週日本、法國與英國長債因財政疑慮遭重挫。

彭博策略師提到：疲軟的勞動市場有助壓低通膨，但投資人仍在觀望CPI/PPI後，才可能挑戰10年期殖利率跌破4%。

就業數據補充

勞工統計局（BLS）週二將公布修正就業調查，預計顯示截至3月的就業增長比先前官方數據更疲弱。

給短債投資人的提醒

因為降息預期濃厚，未來短期利率很可能持續走低，如果是買短債為了領息的朋友，利息將可能會越領越少喔！

再加上美元可能因為降息而面臨貶值，而短債ETF存續期間短，即是利率下滑，資本利得空間有限。如果美元貶值幅度大的話，仍是會面臨價格下跌的狀況。

2024年的時候，短債ETF(指0-1年或是1-3年美債)投資人可以領高息，同時因為美元強勢而獲利，今年不太可能再看見了。

所以，持有短債投資人，請以短期資金停泊為主。如過要鎖定高息的話，建議趁長債利率走高的時候，鎖定領息會比較適合。

本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權

美債 降息

