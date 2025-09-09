那斯達克指數締新猷半導體展開幕 台股拚續創高

快訊

中央社／ 台北9日電

美股齊揚，那斯達克指數創歷史新高。台積電ADR漲1.55%，加上SEMICON Taiwan國際半導體展今天開幕，投資人期待台積電帶動台股續創新高。法人表示，搭配後續國防展、蘋果新機發表，都有利股市維持熱絡。

美國股市4大指數8日全部收漲，市場期盼溫和的美國通膨數據將促使聯邦準備理事會（Fed）降息。

道瓊工業指數走揚114.09點或0.25%，收45514.95點；標準普爾500指數小升13.65點或0.21%，收6495.15點；那斯達克指數上漲98.31點或0.45%，收21798.70點；費城半導體指數揚升48.21點或0.84%，收5809.61點。

台股8日盤中觸及24729.96點，創下盤中新高；終場上漲52.80點，收在24547.38點，寫收盤新高。

為因應低軌衛星市場需求持續升溫，昇達科表示，將持續擴充產能，台灣汐止廠新設備擴充將於10月完成，越南廠將在9月啟動24小時生產運作，兩廠產能預期在第4季可達目前兩廠既有規模的2倍，為接下來大量訂單交付奠定基礎。

電腦品牌廠宏碁公布8月合併營收約218.04億元，年減4.5%，主因匯率影響，若以美元計算營收則年增2.2%；今年前8月累計營收1717.39億元，年減0.31%，若以美元計算營收則年增2.7%。

國光生技表示，完成今年民眾防疫所需的季節流感疫苗生產後，因國際合作需求暢旺，仍持續運轉產線，其中因應疫苗大廠賽諾菲（Sanofi）產量倍增計畫，正執行試生產第2條無菌針劑充填線。

