29個股、25檔ETF 寫新天價

台股昨（8）日上漲52點收24,547點，續創歷史新高，中小型強勢股、ETF也上演慶祝行情，盤面上多達29檔個股、25檔ETF同步改寫掛牌以來新天價。值得一提的是，分割後的元大台灣50（0050）、國泰臺灣加權正2收盤價亦刷新恢復交易後的收盤新高。

創新高的個股包括健策、台特化、龍德造船、川湖、京元電子、金居、波若威、貿聯-KY、旺矽、雷虎、帆宣、順達、新應材、上詮、矽格、台生材等，主要在AI、半導體、軍工、矽光子與蘋概等熱門族群，反映資金明顯集中在強勢族群。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，隨著8月營收公告將截止，市場焦點由題材股轉向兼具基本面的業績股，雖然中小型上櫃股融資增加使籌碼趨於凌亂，但在樂觀氛圍下，投資人仍傾向追價，具基本面支撐的創高個股若有拉回，反成布局良機。

法人分析，雖過往的9月為台股相對震盪月份，且融資維持率升高恐帶來短線壓力，但回檔將為第4季作帳與明年「作夢行情」預作準備，投資人可優先關注營收佳、具產業題材且股價站穩均線個股，有機會在盤勢震盪中脫穎而出。

不僅個股紛紛創高，300檔ETF中，昨天有25檔跟著台股一起創下歷史新高。進一步來看，創新高的ETF多數集中在規模中小型，除元大台灣50規模6,693.6億元、統一FANG+規模為411.4億元、富邦公司治理327.7億元、富邦科技140.32億元的指標性ETF外，其餘規模都不足百億元。

從今年來漲跌觀察，黃金、日本等商品表現突出，期元大S&P黃金正2漲幅達67.3%、期元大S&P黃金也有31%、中信日本商社22%、富邦日本14.6%、野村臺灣新科技50漲幅也有14.2%。