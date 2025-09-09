三大名師：台股挑戰25,000…大盤四好四壞投顧樂觀資金行情

根據過往統計，9月美股及台股易跌難漲，有所謂的「9月魔咒」。不過，因為樂觀預期聯準會降息帶來的資金行情，台股昨（8）日開盤就創高，富邦、統一、台新等三大投顧名師都提醒，指數仍有機會挑戰25,000點，但要居高思危，勿過度追高，適時降低持股水位。

富邦投顧董事長陳奕光指出，現在台股有四壞四好。四壞之一是價量不配合，量先價行的狀況下，目前大盤創高，成交量卻沒有跟上。其次，本土法人站在賣方，投信、八大公股行庫近期都站在賣方。第三，美國就業相關數據太差。第四，台股目前估值偏高。

四好之一是外資期貨淨空單水位低，僅2.1萬口，二是外資9月轉為買超，三是部分美股七巨頭股價還在創新高，台積電ADR也溢價，四是降息預期可望帶有資金行情。

統一投顧董事長黎方國表示，台股自4月低點以來漲了五個月，本益比非常高，風險也相對高，有些個股已經在反應2026年獲利預期，評價過高。雖降息將為資金帶來「瘋狗浪」，但這次降息並非預防性降息，而是因為就業數據差，不得不降息，因此要尊重「9月魔咒」過去的大數據統計，股市過高後修正的壓力大。他預期加權指數會在季線至月線間震盪整理。

黎方國分析，目前美股評價偏高，隨時有修正拉回修正風險。近期輝達股價走勢疲弱，考驗對以AI族群為主的台股表現。昨天的台股有不少PCB、CPO、記憶體等近期熱門股都從高點下滑 ，且距離高點有8%至10%跌幅，技術面轉弱，應提防作頭危機。此外，上市櫃公司本周將公布8月營收，因關稅戰提前拉貨效應結束，整體公司營收將開始轉弱。建議投資人不要追高，逢高獲利了結，保守為宜。

台新投顧副總經理黃文清則指出，台股目前確實有點高，上周雖然跌破月線，但在美國降息利多刺激下，又立刻站回月線之上，甚至再創新高。但是市場氛圍已過度樂觀，本益比也偏高，可能會出現獲利回吐賣壓。雖然大盤仍有機會上看25,000點，但要再大漲機率不高，目前盤面較缺乏AI相關主流股，可能只剩落後補漲股，或是蘋果新機題材，只能且戰且走，未來需留意美國11日公布的消費者物價指數（CPI）。

