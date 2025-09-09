台股創新高 再寫四紀錄…中小股活跳跳助力大盤攻堅

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（8）日因聯準會降息預期升溫、外資買超而開高，雖尾盤遭遇當沖、獲利了結賣壓干擾，加上台積電（2330）、鴻海等大型權值股熄火，但在中小型人氣股活蹦亂跳帶動下，指數終場仍以歷史新高點位24,547點收市，同時寫下四大紀錄。

昨天台股四大紀錄包括：加權指數盤中24,729點、收盤24,547點；上市市值79.12兆元、上市櫃市值合計85.96兆元；電子類股指數盤中1,417.83點；以及台指期盤中24,674點、收盤24,551點，均為歷史新高。

台股昨天開盤跳空大漲，權王台積電也一度上漲15元達1,195元，離歷史天價1,200元僅一步之遙，惟隨後賣壓明顯出籠，台積電最後一盤摜殺10元，以平盤1,180元收市，一口氣壓低指數82點，終場小漲52點，收24,547點，漲幅0.2%，成交量4,431億元，較前一個交易日略微增溫。

盤面上，台積電、鴻海與金融權值股昨大多收黑，光通訊、軍工、封測設備等族群則活蹦亂跳，是助攻台股創高的重要推手。

三大法人昨天買超159.9億元，其中外資現貨買超146.1億元，連五買，累計買超706.9億元，但在台指期未平倉淨空單增加695口至21,999口，期現貨不同調；投信賣超12.2億元，連十賣，累計賣超201.6億元；自營商買超25.9億元，連四買，累積買超115.6億元。八大公股行庫賣超25.9億元，五大壽險則是買超11.8億元。

加權指數甫開盤即大漲235點，衝至高點24,729點，與收盤的24,547點，雙雙改寫歷史新高；過去的盤中歷史高點是8月29日的24,570點、收盤歷史新高8月27日的24,519點，昨日都一舉突破。電子類股指數盤中高點至1,417.83點，亦為新高。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國，以及台新投顧副總經理黃文清的看法，市場氛圍明顯偏過度樂觀，不過收盤指數留下長上影線，顯示市場居高思危，且上檔賣壓湧現。

尤其這次Fed降息是因為就業數據太差，而非預防性降息，預期18日聯準會利率決策會議後，股市修正壓力大。

台股 台積電

延伸閱讀

美股早盤／市場樂觀期待Fed降息 標普指數小漲、台積電ADR漲0.4%

台指期夜盤暫守穩24,500點！盤中最高攀24,609點

權值股發威！0050股價再刷高 投資人數近147萬人亦創高

台股創新高 終場上漲52點、收24,547點

相關新聞

台股創新高 再寫四紀錄…中小股活跳跳助力大盤攻堅

台股昨（8）日因聯準會降息預期升溫、外資買超而開高，雖尾盤遭遇當沖、獲利了結賣壓干擾，加上台積電、鴻海等大型權值股熄火，...

三大名師：台股挑戰25,000…大盤四好四壞投顧樂觀資金行情

根據過往統計，9月美股及台股易跌難漲，有所謂的「9月魔咒」。不過，因為樂觀預期聯準會降息帶來的資金行情，台股昨（8）日開...

29個股、25檔ETF 寫新天價

台股昨（8）日上漲52點收24,547點，續創歷史新高，中小型強勢股、ETF也上演慶祝行情，盤面上多達29檔個股、25檔...

口袋證券解析臺灣50指數 AI成市場亮點

2025年第三季臺灣50指數成分股換股名單出爐。依據臺灣指數公司公布結果，本次調整將康霈*（6919）、川湖（2059）...

大研生醫9日掛牌上市 明年強攻日本市場

大研生醫（7780）將在9日以承銷價每股 158 元正式掛牌上市。大研生醫董事長張家銘表示，第 4 季將有至少四支新品推...

台股刷歷史新高 這檔零股成交量大增1,222％、台積電被擠到第七名

台股8日多頭氣勢續強，小資族盤中零股湧入元大台灣50（0050），成交量達187.15萬股、為近五日最大量，而後零股交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。