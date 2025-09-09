台股創新高 再寫四紀錄…中小股活跳跳助力大盤攻堅

台股昨（8）日因聯準會降息預期升溫、外資買超而開高，雖尾盤遭遇當沖、獲利了結賣壓干擾，加上台積電（2330）、鴻海等大型權值股熄火，但在中小型人氣股活蹦亂跳帶動下，指數終場仍以歷史新高點位24,547點收市，同時寫下四大紀錄。

昨天台股四大紀錄包括：加權指數盤中24,729點、收盤24,547點；上市市值79.12兆元、上市櫃市值合計85.96兆元；電子類股指數盤中1,417.83點；以及台指期盤中24,674點、收盤24,551點，均為歷史新高。

台股昨天開盤跳空大漲，權王台積電也一度上漲15元達1,195元，離歷史天價1,200元僅一步之遙，惟隨後賣壓明顯出籠，台積電最後一盤摜殺10元，以平盤1,180元收市，一口氣壓低指數82點，終場小漲52點，收24,547點，漲幅0.2%，成交量4,431億元，較前一個交易日略微增溫。

盤面上，台積電、鴻海與金融權值股昨大多收黑，光通訊、軍工、封測設備等族群則活蹦亂跳，是助攻台股創高的重要推手。

三大法人昨天買超159.9億元，其中外資現貨買超146.1億元，連五買，累計買超706.9億元，但在台指期未平倉淨空單增加695口至21,999口，期現貨不同調；投信賣超12.2億元，連十賣，累計賣超201.6億元；自營商買超25.9億元，連四買，累積買超115.6億元。八大公股行庫賣超25.9億元，五大壽險則是買超11.8億元。

加權指數甫開盤即大漲235點，衝至高點24,729點，與收盤的24,547點，雙雙改寫歷史新高；過去的盤中歷史高點是8月29日的24,570點、收盤歷史新高8月27日的24,519點，昨日都一舉突破。電子類股指數盤中高點至1,417.83點，亦為新高。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國，以及台新投顧副總經理黃文清的看法，市場氛圍明顯偏過度樂觀，不過收盤指數留下長上影線，顯示市場居高思危，且上檔賣壓湧現。

尤其這次Fed降息是因為就業數據太差，而非預防性降息，預期18日聯準會利率決策會議後，股市修正壓力大。