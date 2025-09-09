快訊

就市論勢／邊緣 AI、半導體 題材熱

經濟日報／ 孫光政 (新光創新科技基金經理人）

盤勢分析

上周五美國非農數據大幅爆冷後，帶來市場共識認為，9月聯準會降息機率再升高，市場降息資金提前出籠，帶動台股昨（8）日指數大漲再創歷史新高。

唯短線資金在台股創新高之際，未來不排除有獲利賣壓出籠，操作仍需嚴控風險。本周台股投資焦點，將落在國際半導體展、摩根士丹利AI論壇也同步登場，盤面聚焦電子權值與半導體族群，題材表現有機會放大到AI領域，建議投資人可選擇AI績優股及邊緣AI受惠股，為下波多頭行情可用之兵。

投資建議

電子產業有蘋果iPhone 17新機、三星三折機與AI眼鏡新品消費電子新品上市熱潮，搭配台北國際半導體及航太國防展覽即將開展，電子眾多題材吸引各電子次族群良性輪動，建議可布局績優中大型權值股、聚焦AI、蘋概、半導體等利基族群。

AI 台股 半導體

台股創新高 再寫四紀錄…中小股活跳跳助力大盤攻堅

台股昨（8）日因聯準會降息預期升溫、外資買超而開高，雖尾盤遭遇當沖、獲利了結賣壓干擾，加上台積電、鴻海等大型權值股熄火，...

三大名師：台股挑戰25,000…大盤四好四壞投顧樂觀資金行情

根據過往統計，9月美股及台股易跌難漲，有所謂的「9月魔咒」。不過，因為樂觀預期聯準會降息帶來的資金行情，台股昨（8）日開...

29個股、25檔ETF 寫新天價

台股昨（8）日上漲52點收24,547點，續創歷史新高，中小型強勢股、ETF也上演慶祝行情，盤面上多達29檔個股、25檔...

國泰證調降債券申購門檻

國泰證券為滿足年輕人多元且彈性的配置需求，落實普惠金融精神，大幅調降多檔債券最低申購面額，只要1,000美元，投資人即可...

口袋證券解析臺灣50指數 AI成市場亮點

2025年第三季臺灣50指數成分股換股名單出爐。依據臺灣指數公司公布結果，本次調整將康霈*（6919）、川湖（2059）...

