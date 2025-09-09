國泰證調降債券申購門檻

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
國泰證券大幅調降多檔債券最低申購面額，投資人只要1,000美元即可低門檻輕鬆參與全球債券市場。國泰證券／提供
國泰證券為滿足年輕人多元且彈性的配置需求，落實普惠金融精神，大幅調降多檔債券最低申購面額，只要1,000美元，投資人即可低門檻輕鬆參與全球債券市場。

隨著美國通膨壓力逐步緩解，市場對於聯準會下半年啟動降息的預期日益濃厚，也為債券市場帶來明顯的轉機。相較於股市的劇烈波動，債券提供較為穩定的收益來源，不僅具備明確的到期日與贖回機制，更擁有可預期的現金流及資金規劃空間。

根據券商公會統計，今年1至6月複委託商品交易，債券成交金額累積逾6,000億元，相較於去年同期成長23%，顯示投資人對於債券商品的需求逐漸提升，將債券視為當前市場環境下的重要資產配置選項。

國泰證券表示，債券信用評等的透明性，對於資金有限的小資族而言，更可依風險承受度選擇合適標的，特別是在市場逐步邁向降息周期之際，債券價格有望回升，正是重新檢視債券部位的關鍵時刻。

國泰證券「小額債券App」介面擁有高達九項篩選功能，包含「計息方式」、「配息頻率」、「票面利率」、「參考殖利率」等設定，皆可以跨條件的篩選方式，快速交叉選出理想的投資標的。

更提供超過150檔BBB以上評級的投資等級債券，包含不同年期的蘋果公司、波克夏海瑟威、輝瑞、威瑞森電信、和美國國庫債券等高信評債券標的，無論台灣是否適逢連續假期，只要美國市場正常營業，投資人即可零時差同步參與海外債券交易，讓小額投資不中斷。

國泰證券表示，秉持「以客戶需求」為出發的服務初衷，積極打造符合使用者投資體驗的交易平台，協助年輕人靈活掌握市場變化，穩健布局收益機會。國泰證券相信，投資不僅是專業投資人的權利，更是每位有理財渴望的年輕人都能參與的旅程。如欲瞭解更多資訊，請上國泰證券官網查詢https://www.cathaysec.com.tw/

