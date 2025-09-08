三大法人買超161.4億元 外資加碼半導體類股與ETF

台股今天漲52.80點，收在24547.38點，創收盤歷史新高，成交值新台幣4335.58億元；三大法人合計買超161.4億元，外資買超前10名中，集中於半導體類股與ETF，其中買超第1名為華邦電，張數逾3.8萬張，第6名為台積電，張數逾1.2萬張。

三大法人合計買超161.4億元，其中自營商買超25.98億元，投信賣超10.76億元，外資及陸資買超146.18億元。

外資買超前五名，第一名為華邦電為3萬8792張、第二名為元大台灣50為1萬6162張，其餘依序為元大高股息、國泰永續高股息、永豐金。

外資賣超前五名，第一名為南亞科張數為2萬4957張、第二名為台船2萬2095張，其餘依序為華新、玉山金、期街口布蘭特正2。

資深分析師王兆立向中央社記者表示，台股今天盤中衝上歷史新高，但尾盤漲勢收斂，部分反映美國聯準會（Fed）9月中可能降息的預期，市場甚至有人預期將可能降息2碼，美股近期走勢同樣受惠於降息題材。

他認為，台股指數短線仍在高檔，但大漲空間有限，加上距離聯準會16至17日召開利率決策會議仍有一段時間，近期盤勢主要還是隨著上市櫃公司陸續公布8月營收而波動。

他指出，上週五輝達與博通股價表現兩樣情，輝達走勢偏弱，博通則飆漲，也讓台股個股分歧明顯，不過AI概念股仍是市場的主流焦點。