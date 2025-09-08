快訊

柯文哲砲轟檢察官什麼都查不到 北檢：將盡速提起抗告

花蓮港警一周三爆！1警酒駕被逮 1警遭女友指控性侵

三大法人買超161.4億元 外資加碼半導體類股與ETF

中央社／ 台北8日電

台股今天漲52.80點，收在24547.38點，創收盤歷史新高，成交值新台幣4335.58億元；三大法人合計買超161.4億元，外資買超前10名中，集中於半導體類股與ETF，其中買超第1名為華邦電，張數逾3.8萬張，第6名為台積電，張數逾1.2萬張。

三大法人合計買超161.4億元，其中自營商買超25.98億元，投信賣超10.76億元，外資及陸資買超146.18億元。

外資買超前五名，第一名為華邦電為3萬8792張、第二名為元大台灣50為1萬6162張，其餘依序為元大高股息、國泰永續高股息、永豐金。

外資賣超前五名，第一名為南亞科張數為2萬4957張、第二名為台船2萬2095張，其餘依序為華新、玉山金、期街口布蘭特正2。

資深分析師王兆立向中央社記者表示，台股今天盤中衝上歷史新高，但尾盤漲勢收斂，部分反映美國聯準會（Fed）9月中可能降息的預期，市場甚至有人預期將可能降息2碼，美股近期走勢同樣受惠於降息題材。

他認為，台股指數短線仍在高檔，但大漲空間有限，加上距離聯準會16至17日召開利率決策會議仍有一段時間，近期盤勢主要還是隨著上市櫃公司陸續公布8月營收而波動。

他指出，上週五輝達與博通股價表現兩樣情，輝達走勢偏弱，博通則飆漲，也讓台股個股分歧明顯，不過AI概念股仍是市場的主流焦點。

外資 台股指數

延伸閱讀

三星拚了 傳擬擴大HBM產能、犧牲利潤搶市

美國降息機率飆到100％…債券一定漲穩賺？達人：去年很多人被騙

台股創新高 終場上漲52點、收24,547點

台股今天再創歷史新高！直雲：市場解讀聯準會要加速降息了

相關新聞

外資買超146億元 成交量冠亞軍的DRAM竟分居買超、賣超第一名

台股8日一度衝達24,729.96點， 寫下歷史新高，終場則是收在24,547.38點，上漲52.8點， 仍創收盤新高，...

AI需求爆發 法人點名這四檔 PCB「缺貨概念股」受矚目

隨AI需求持續強勁，帶動部分高階PCB產能及上游原材料供不應求，包括玻纖布、銅箔、鑽針等，使得「缺貨概念股」如金居（83...

興櫃股后新代17日轉上市 抽中賺近30萬元但中籤率僅1.8%

臺灣證券交易所公告，台新證券承銷主辦的興櫃股后新代（7750）初上市（IPO）普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式...

外資上周買超484億元 狂買這併購題材並大賣中鋼

台灣證券交易所8日公告，上周外資在集中市場買超484.08億元，買超台新新光金16.06萬張最多，另賣超中鋼（2002）...

大摩看好第3季面板出貨「轉減為增」 雙虎將受惠

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「面板產業」報告中指出，為因應中國大陸及美歐市場的年終促銷活動，電視品牌廠已恢復正常採...

口袋證券解析臺灣50指數 AI成市場亮點

2025年第三季臺灣50指數成分股換股名單出爐。依據臺灣指數公司公布結果，本次調整將康霈*（6919）、川湖（2059）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。