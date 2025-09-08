宏旭淨值低於面額 明起禁止融資券

快訊

經濟日報／ 黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所9月8日公告，汽車鈑金模具廠宏旭-KY（2243）因每股淨值低於票面，故暫停融資融券交易，並從9月9日開始實施。

證交所審閱第一上市公司（即KY公司）今年第2季財務報告的每股淨值、累積虧損資料，符合應暫停及恢復融資融券交易的名單中，89檔含創新板的第一上市公司僅宏旭1檔符合暫停融資券的條件，也沒有每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的有價證券。

觀察宏旭第2季財報，每股淨值滑落至9.75元、低於10元的面額門檻，公司重訊公布7月自結每股稅後純益（EPS）-0.28元。宏旭近日拉上年線後反轉，8日開高走低，收漲0.75％至13.4元。

證交所指出，依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核第一上市公司公告並申報的114年第2季財務報告每股淨值及累積虧損資料公告如上。

融券 淨值

