大研生醫9日掛牌上市 明年強攻日本市場

大研生醫（7780）將在9日以承銷價每股 158 元正式掛牌上市。大研生醫董事長張家銘表示，第 4 季將有至少四支新品推出，再加上雙 11、雙 12 等購物節助攻下，今年營運成長可期。

此次上市前公開承銷申購吸引約 46 萬人參與，凍結市場資金達 726.9億元，中籤率為 1.44%，申購人數與凍結資金規模皆創下今年目前以來新高紀錄。

張家銘表示，將積極拓展國際市場，今年已於日本成立子公司，並於今年上半年試營運，預計下半年開始貢獻營收，法人估，2027 年後將能在當地掛牌。

張家銘指出，日本市場將是明年主要的海外貢獻市場，預計將主推魚油、益生菌等產品，明年下半年則希望透過在日本的關稅優勢，將產品輸往東南亞地區如越南、印尼、泰國、馬來西亞等地。

大研生醫 2025 年上半年營收為 7.89 億元，稅後純益 1.43 億元，每股稅後盈餘為 2.4 元，較前一年度分別成長 50.57% 及 4,098.5%。近五年年均營收複合成長率（CAGR）達 88%，展現強勁的成長動能。公司表示，隨著下半年電商旺季到來，公司營收獲利成長動能可望延續。

張家銘表示，公司主要產品涵蓋三高保健、視力保健、益生菌等多元產品線，為國內保健食品領導品牌在產品研發上經驗豐富，致力於提供專業的健康管理解決方案。