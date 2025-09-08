快訊

I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好

柯文哲回新竹第一口不是豬腳麵線而是「它」 高虹安也一起吃

聽新聞
0:00 / 0:00

台股刷歷史新高 這檔零股成交量大增1,222％、台積電被擠到第七名

經濟日報／ 黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股8日多頭氣勢續強，小資族盤中零股湧入元大台灣50（0050），成交量達187.15萬股、為近五日最大量，而後零股交易熱絡前十大量排名依序為：群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、南亞科（2408）、元大高股息（0056）、華邦電（2344）、台積電（2330）、鴻海（2317）、康霈*（6919）、京元電子（2449）。

觀察零股熱絡前三名都是ETF霸榜，顯示ETF為小資族投入市場的重要指標、也大大降低參與門檻，而這三檔ETF成交股數也是8日唯三超越百萬股數之標的，群益台灣精選高息零股成交量達128.61萬股、國泰永續高股息也有114.79萬股。

接續零股交易第11名為8日亮紅燈的日月光投控（3711），零股成交量大幅放大至1,222％，小資族跟著主力大戶一起追捧買上漲停，第十二名為近日具軍工題材的台船（2208），第十三名為0050的「孿生兄弟」富邦台50（006208）、零股成交量為49.45萬股。

零股 高股息

延伸閱讀

權值股發威！0050股價再刷高 投資人數近147萬人亦創高

台指期漲幅收斂 終場收24,551點、台積電期小漲10元

台股創新高 終場上漲52點、收24,547點

台積電領漲逼近歷史高價 台股高檔震盪

相關新聞

外資買超146億元 成交量冠亞軍的DRAM竟分居買超、賣超第一名

台股8日一度衝達24,729.96點， 寫下歷史新高，終場則是收在24,547.38點，上漲52.8點， 仍創收盤新高，...

AI需求爆發 法人點名這四檔 PCB「缺貨概念股」受矚目

隨AI需求持續強勁，帶動部分高階PCB產能及上游原材料供不應求，包括玻纖布、銅箔、鑽針等，使得「缺貨概念股」如金居（83...

興櫃股后新代17日轉上市 抽中賺近30萬元但中籤率僅1.8%

臺灣證券交易所公告，台新證券承銷主辦的興櫃股后新代（7750）初上市（IPO）普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式...

外資上周買超484億元 狂買這併購題材並大賣中鋼

台灣證券交易所8日公告，上周外資在集中市場買超484.08億元，買超台新新光金16.06萬張最多，另賣超中鋼（2002）...

大摩看好第3季面板出貨「轉減為增」 雙虎將受惠

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「面板產業」報告中指出，為因應中國大陸及美歐市場的年終促銷活動，電視品牌廠已恢復正常採...

大研生醫9日掛牌上市 明年強攻日本市場

大研生醫（7780）將在9日以承銷價每股 158 元正式掛牌上市。大研生醫董事長張家銘表示，第 4 季將有至少四支新品推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。