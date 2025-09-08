台股刷歷史新高 這檔零股成交量大增1,222％、台積電被擠到第七名

台股8日多頭氣勢續強，小資族盤中零股湧入元大台灣50（0050），成交量達187.15萬股、為近五日最大量，而後零股交易熱絡前十大量排名依序為：群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、南亞科（2408）、元大高股息（0056）、華邦電（2344）、台積電（2330）、鴻海（2317）、康霈*（6919）、京元電子（2449）。

觀察零股熱絡前三名都是ETF霸榜，顯示ETF為小資族投入市場的重要指標、也大大降低參與門檻，而這三檔ETF成交股數也是8日唯三超越百萬股數之標的，群益台灣精選高息零股成交量達128.61萬股、國泰永續高股息也有114.79萬股。

接續零股交易第11名為8日亮紅燈的日月光投控（3711），零股成交量大幅放大至1,222％，小資族跟著主力大戶一起追捧買上漲停，第十二名為近日具軍工題材的台船（2208），第十三名為0050的「孿生兄弟」富邦台50（006208）、零股成交量為49.45萬股。