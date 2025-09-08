大摩看好第3季面板出貨「轉減為增」 雙虎將受惠

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「面板產業」報告中指出，為因應中國大陸及美歐市場的年終促銷活動，電視品牌廠已恢復正常採購，使得第3季面板出貨將「轉減為增」，將嘉惠台廠友達（2409）、群創（3481）後續表現。

大摩科技產業分析師楊泓極指出，就面板產業來看，為因應中國大陸及美歐市場的年終促銷活動，電視品牌廠已恢復正常採購，使9月面板價格持平，主流產品包括32、43、55、65、及75吋的電視面板價格持穩，呈現觸底態勢。

出貨量方面，楊泓極預期第3季面板將「轉減為增」，季增約中個位數，優於第2季的9%季減衰退，與第2季出貨因關稅不確定性而偏謹慎的狀況形成鮮明對比，預期將增強面板廠的議價能力與減輕價格壓力。

稼動率方面，第2季由於品牌廠在提前拉貨及中國大陸「以舊換新」效應消退後，下單態度較為保守，因此稼動率由首季的82%降至75%-80%；第3季則受惠電視面板出貨改善，預期整體稼動率將回升至80%至85%。

由於電視面板價格已經觸底，楊泓極認為短期內將對面板股的市場情緒產生較為正面的影響，使台廠友達、群創受惠。預期電視面板價格在接下來的幾個月將維持平穩，以季度來看，估計第3季電視面板價格將季減約2%。

而在IT面板方面，預期9月價格也將持平。無論是顯示器或NB（筆電）面板價格都將持平，符合預期，並認為IT面板價格在未來幾季應該相對穩定。以季度平均來看，估計第3季IT面板價格將呈現季持平表現。

楊泓極表示，雖然電視面板價格已經觸底，第3季出貨量又增加，有助提升市場對於面板股的正面情緒，不過因仍在等待面板價格反彈時點更為明確的訊號，因此仍維持友達、群創「中立」評級不變。

群創 電視面板

