經濟日報／ 黃彥宏／台北即時報導
股票抽籤示意圖。 圖／ingimage
臺灣證券交易所公告，台新證券承銷主辦的興櫃股后新代（7750）初上市（IPO）普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，新代辦理競價拍賣股4,551仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於9月8日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，得標競拍均價為807.80元。

另外，新代的實際承銷價630元，最後申購日9月9日，抽籤日9月11日、預計9月17日掛牌上市，

工具機控制器廠新代的競拍開標結果如下，最低得標價格776.00元、最高得標價格968.00元。新代近日股價在興櫃突破千元至1,005元後修正至月線收腳，8日在興櫃上漲1.42％收923元，當日均價為916.49元。

證交所統計至8日，參與新代申購的案件數有7萬1,271件，以新代承銷價每股630元計算，共計凍結市場資金449億元資金；而新代僅釋出1,287申購張數，每人可申購1張，當前中籤率僅1.8％，最終中籤率預估可能不到1％，想抽中現賺將近30萬並不容易。

興櫃 證交所

相關新聞

外資上週買超484億元終止連三賣 加碼台新新光金

台股穩步墊高，上週上漲261.48點或1.08%，5日集中市場指數收在24494.58點，週線連2紅。根據證交所統計，外...

興櫃股后新代17日轉上市 抽中賺近30萬元但中籤率僅1.8%

臺灣證券交易所公告，台新證券承銷主辦的興櫃股后新代（7750）初上市（IPO）普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式...

AI需求爆發 法人點名這四檔 PCB「缺貨概念股」受矚目

隨AI需求持續強勁，帶動部分高階PCB產能及上游原材料供不應求，包括玻纖布、銅箔、鑽針等，使得「缺貨概念股」如金居（83...

外資買超146億元 成交量冠亞軍的DRAM竟分居買超、賣超第一名

台股8日一度衝達24,729.96點， 寫下歷史新高，終場則是收在24,547.38點，上漲52.8點， 仍創收盤新高，...

外資上周買超484億元 狂買這併購題材並大賣中鋼

台灣證券交易所8日公告，上周外資在集中市場買超484.08億元，買超台新新光金16.06萬張最多，另賣超中鋼（2002）...

台股不靠權值三王仍創雙高！三大法人買超161億元 外資5天加碼近707億

台股9月8日由權王台積電（2330）點火，南亞科（2408）、華邦電（2344）打前鋒，加上日月光投控（3711）、緯穎...

