興櫃股后新代17日轉上市 抽中賺近30萬元但中籤率僅1.8%

臺灣證券交易所公告，台新證券承銷主辦的興櫃股后新代（7750）初上市（IPO）普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，新代辦理競價拍賣股4,551仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於9月8日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，得標競拍均價為807.80元。

另外，新代的實際承銷價630元，最後申購日9月9日，抽籤日9月11日、預計9月17日掛牌上市，

工具機控制器廠新代的競拍開標結果如下，最低得標價格776.00元、最高得標價格968.00元。新代近日股價在興櫃突破千元至1,005元後修正至月線收腳，8日在興櫃上漲1.42％收923元，當日均價為916.49元。

證交所統計至8日，參與新代申購的案件數有7萬1,271件，以新代承銷價每股630元計算，共計凍結市場資金449億元資金；而新代僅釋出1,287申購張數，每人可申購1張，當前中籤率僅1.8％，最終中籤率預估可能不到1％，想抽中現賺將近30萬並不容易。