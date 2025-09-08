外資買超146億元 成交量冠亞軍的DRAM竟分居買超、賣超第一名

台股8日一度衝達24,729.96點， 寫下歷史新高，終場則是收在24,547.38點，上漲52.8點， 仍創收盤新高， 三大法人中僅投信賣超，外資則是買超146.19億元，統計外資買賣超個股發現， 買超最多的是成交量最大的華邦電（2344）， 單日買超38,792張，但成交量亞軍的南亞科（2408）卻遭外資賣超24,957張，高居外資賣超冠軍。

台股早盤以24,610.85點開高，早盤一度衝達24,729.96點， 寫下歷史新高，權王台積電（2330）領軍上衝，早盤以1,195元開出，距天價1,200元僅5元， 可惜終場僅收在平盤1,180元，壓抑大盤漲勢，終場收在24,547.38點，上漲52.8點。

台積電衝關歷史天價功敗垂成，鴻海（2317）及聯發科（2454）開高走低，終場收黑，不過， 日月光投控（3711）亮燈漲停，京元電子（2449）飆新高、緯穎（6669）、華邦電、光寶科（2301）等股上漲，大盤指數仍創下收盤新高。

三大法人買超161.41億元，外資及陸資（不含外資自營商）連五買、續買超146.19億元，投信賣超10.76億元；自營商買超（合計）25.98億元，其中自營商（自行買賣）買超1.48億元、自營商（避險）買超24.5億元。

以成交量來看，DRAM雙雄華邦電、南亞科分居個股成交量冠亞軍， 華邦電爆出逾43.56萬張的成交量，盤中一度衝達漲停24.8元，終場收24.6元， 漲幅9.09%， 上漲2.05元；成交量第二名的南亞科盤中也一度衝達漲停58.3元，終場收在53.5元，上漲0.5元，漲幅0.94%， 成交量逾33萬張。