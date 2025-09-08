快訊

柯文哲返新竹家共享天倫 柯美蘭憂北檢抗告：預計周三祭拜柯爸

獨／台中新光三越度過陰霾！12樓曾因氣爆滿目瘡痍…最新現場照曝光

央行宣布換屋措施調整！出售原有房屋期限 由1年延長為18個月

業界首創！國泰證券新推「生活變現、定期穩健」獲准試辦

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
國泰證券與神坊資訊（小樹生活）攜手推出業界首創「生活變現、定期穩健」服務，讓客戶手中的點數可直接透過定期定額申購股票、ETF等投資商品。公司提供
國泰證券與神坊資訊（小樹生活）攜手推出業界首創「生活變現、定期穩健」服務，讓客戶手中的點數可直接透過定期定額申購股票、ETF等投資商品。公司提供

國泰金控（2882）旗下國泰證券再祭業界創舉，與神坊資訊（小樹生活）攜手推出業界首創「生活變現、定期穩健」服務，近日獲金管會核准試辦金融科技創新實驗案，預計今年底正式推行。

讓客戶手中的點數不僅能兌換商品及電子票券、折抵保費等，更多了一項創新選擇「直接透過定期定額申購股票、ETF等投資商品」，讓點數經濟賦予積極意義與價值「投資」，此項創新試辦案不僅顛覆傳統金融框架，更打造股票投資新場景，協助點數忠實用戶及小資族群無痛累積人生的第一桶金，也為國內證券市場樹立新標竿。

國泰證券總經理周冠成表示，秉持「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神，匯集跨集團之力，結合小樹點應用與金融投資商品，期能透過點數折抵定期定額投資的方式，達到『有感生活、無痛投資』的效果，吸引年輕小資族群在不增加生活支出與負擔的前提下，以日常生活消費累積的點數，轉化為實質投資的資產。

國泰證券表示，「小樹點」為國泰金控暨子公司統一使用的集團數位點數，提供集團客戶獎勵與企業福利的最佳體驗，並於多元場景如電商平台或生活類App等使用。

預計年底試辦上線後，客戶可以透過國泰證券App以小樹點折抵台股定期定額投資金額，1點等於1元，最低門檻僅100點即可開啟投資旅程，且提供超過260檔熱門股票與ETF標的選擇，享有高彈性、低門檻的投資體驗，結合國泰證券低手續費的一大優勢，更加貼近年輕族群的理財需求。

即使日後因點數用罄而暫停投資，既有投資商品仍持續存在，待點數再次累積達一定門檻時，投資人可隨時透過App恢復投資，操作流程直覺易上手，讓「存點」變「存股」，小資族也能輕鬆成為存股達人。

主管機關自2017年開放國內券商開辦「台股定期定額」服務起，投資金額從一年12億元，一路飆升至2024年1,625億元，成為受投資人高度迴響的「市場顯學」。國泰證券身為首批提供「台股定期定額」服務的券商，持續深耕市場多年，2024年總累積扣款金額達641億元、市占率近40%，穩坐領導品牌地位。

展望未來，國泰證券期望持續強化集團內部資源整合效益，打造更具互通性與黏著度的用戶生態圈，建立日常消費與穩健投資的正向循環，實現「投資變簡單、生活更有感」的承諾。

國泰金控

延伸閱讀

全民權證／振曜 押價內外10%

全民權證／華晶科 挑逾150天

國泰金控報喜 榮獲「2025外資精選台灣金融10強」榜首

全民權證／元黃金 買逾90天

相關新聞

外資上週買超484億元終止連三賣 加碼台新新光金

台股穩步墊高，上週上漲261.48點或1.08%，5日集中市場指數收在24494.58點，週線連2紅。根據證交所統計，外...

興櫃股后新代17日轉上市 抽中賺近30萬元但中籤率僅1.8%

臺灣證券交易所公告，台新證券承銷主辦的興櫃股后新代（7750）初上市（IPO）普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式...

AI需求爆發 法人點名這四檔 PCB「缺貨概念股」受矚目

隨AI需求持續強勁，帶動部分高階PCB產能及上游原材料供不應求，包括玻纖布、銅箔、鑽針等，使得「缺貨概念股」如金居（83...

外資買超146億元 成交量冠亞軍的DRAM竟分居買超、賣超第一名

台股8日一度衝達24,729.96點， 寫下歷史新高，終場則是收在24,547.38點，上漲52.8點， 仍創收盤新高，...

外資上周買超484億元 狂買這併購題材並大賣中鋼

台灣證券交易所8日公告，上周外資在集中市場買超484.08億元，買超台新新光金16.06萬張最多，另賣超中鋼（2002）...

台股不靠權值三王仍創雙高！三大法人買超161億元 外資5天加碼近707億

台股9月8日由權王台積電（2330）點火，南亞科（2408）、華邦電（2344）打前鋒，加上日月光投控（3711）、緯穎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。