外資上周買超484億元 狂買這併購題材並大賣中鋼
台灣證券交易所8日公告，上周外資在集中市場買超484.08億元，買超台新新光金16.06萬張最多，另賣超中鋼（2002）7.98萬張最多。
上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名台新新光金買超16.06萬張、第二名華邦電（2344）買超8.61萬張、第三名鴻海（2317）買超5.23萬張。
上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名中鋼賣超7.98萬張、第二名凱基金（2883）賣超3.77萬張、第三名友達（2409）賣超3.12萬張。
根據台灣證券交易所統計，上周（114/9/1~114/9/5）外資在集中市場總買進金額為7,096.08億元、總賣出金額為6,612.00億元，買超484.08億元，另統計自114年年初至9月5日止，外資總買進金額為21兆3,050.00億元，總賣出金額為21兆5,217.56億元，累計賣超為2,167.56億元。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為36兆1,690.27億元新台幣，占全體上市股票市值的45.94%，較8月29日的35兆6,394.64億元新台幣，增加5,295.63億元。
