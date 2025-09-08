外資上周買超484億元 狂買這併購題材並大賣中鋼

很多人買股票會以線圖為判斷依據，然而看到大盤創高就開始猶豫、買不下去，擔心這個時候到底要不要先跑一趟？或這時候還能買什麼？害怕一進場追高之後，就要被套了。此外，大盤融資餘額自4月大跌之後，一直都沒有回升，但是8月以來開始急劇地拉升了，這時間進場有擔憂也不是空穴來風，如果真的不敢貿然進場買股，到底要買什麼比較安全？

2025-09-08 12:08