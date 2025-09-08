英業達營收／8月613億元、年月雙增 伺服器出貨量看漲

代工大廠英業達（2356）8日公告8月合併營收613.04億元，年月雙增，月增12.7%，年增17.8%，合併前八月營收4,593.37億元、年增17.1%，單月表現續繳佳績。

展望未來，英業達經營團隊透露，8月份旗下筆電的銷售量達到180萬台，目前第3季筆電出貨量維持與第2季持平或略為修正，而外界最關心的伺服器產品，預期單季出貨量將再度繳出成長態勢，（但因產品組合不同，第3季Blackwell較多L6)，而智慧裝置出貨量也將較第2季出貨成長。而市場也對英業達整體表現，保持樂觀看待。

事實上，英業達作為國內一線伺服器代工廠，近年成功搭上這波龐大的AI巨浪。而團隊伺服器出貨機種，目前仍以B系列為主，而第2季、第3季出貨主力仍是B200，而GB200機櫃也已自第1季開始出貨，至於外界最關注的全新B300架構，則最快在第3季底至第4季開出。談及美國市場的布局，英業達也早已搶進，其在美國的業務主要集中於伺服器市場，並已在美國設立生產基地。該公司正考慮進一步擴大在美國的生產規模，以減少對中國大陸等地供應鏈的依賴。

根據英業達近日發布的營業報告書顯示，團隊認為，113年的全球經濟樣態仍持續面臨極端氣候及區域衝突引發的能源危機、經濟失衡等系統性風險。然而隨著科技創新時代來臨，如人工智能應用發展、5G應用的深化、淨零轉型浪潮下各產業調整生產效率與競爭力的革新，英業達在上述的未來產業趨勢已提前部署，積極投入新事業發展如車用電子、物聯網產品、5G產品應用等，提升營業收入，並配合策略性海外生產基地布局，以強化在產業生態鏈成為客戶不可或缺的關鍵伙伴地位。

展望未來一年的市場發展，英業達指出，由於各國在抑制通膨作法上，幾乎同步採取緊縮的貨幣政策，進而將通膨控制在目標區間，使得整體全球經濟情勢免於持續性衰退，雖然主要調研機構對於2025年全球經濟預估成長率與2024年持平，然而仍需正視地緣政治之區域衝突以及美國大選後的貿易保護主義與關稅壁壘升溫之兩大風險，可能帶來的經濟成長下修的不確定性。基於上述變數，公司審慎衡量未來國際情勢對全球供應鏈的影響，配合本身全球營運等服務管理來降低潛在成本，確保營收仍持續在既定目標內成長。