台股不靠權值三王仍創雙高！三大法人買超161億元 外資5天加碼近707億

台股9月8日由權王台積電（2330）點火，南亞科（2408）、華邦電（2344）打前鋒，加上日月光投控（3711）、緯穎（6669）、京元電子（2449）、光寶科（2301）、采鈺等聯袂揚升，雖鴻海（2317）幾乎整場落於低檔狹幅整理，台積電壓尾收平、聯發科（2454）更翻黑收低，但集中市場指數仍一舉寫下盤中24,729.96點、收盤24,547.38點雙新高紀錄，成交值增至4,336億元。三大法人買超161.41億元，外資近五日已買超706.94億元。

統計三大法人8日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）連五買、續買超146.19億元，投信賣超10.76億元；自營商買超（合計）25.98億元，其中自營商（自行買賣）買超1.48億元、自營商（避險）買超24.5億元。

觀察今日成交量超過10萬大張個股僅DRAM雙雄兩檔，包辦人氣冠亞軍。其中，華邦電成交435,144張，股價漲9.09%、收24.6元，盤中最高衝上漲停24.8元、最低22.75元；南亞科成交329,824張，股價漲0.94%、收53.5元，盤中最高亦亮燈漲停58.3元、最低則翻黑跌至51.8元。

觀察今日成交值突破百億元個股有6檔，除台積電持平外、其餘皆漲。依序為：台積電323.5億元，股價收平盤1180元，盤中最高1195元、最低1180元；金居（8358）190.97億元，股價漲2.2%、收232.5元，盤中最高246元、最低228.5元；南亞科182.2億元，股價漲0.94%、收53.5元，盤中最高58.3元、最低51.8元；京元電子141.2億元，股價漲5.63%、收169元，盤中最高171元、最低162元；康霈*（6919）132.35億元，股價漲0.98%、收257.5元，盤中最高277元、最低250元；華邦電105.36億元，股價漲9.09%、收24.6元，盤中最高24.8元、最低22.75元。

統計今日收漲停個股有36檔，電子與半導體族群占多數，同時資服、AI題材、醫療生技股也強勢表態。股價百元以上有17檔、50元以下占12檔。漲停且成交量超過萬張以上有7檔。

其中，世紀*（5314）成交65,842張、股價收117.5元；日月光投控成交43,888張、股價收171.5元；漢磊（3707）成交32,889張、股價收57.7元；眾達-KY（4977）成交31,825張、股價收127.5元；宏致（3605）成交24,209張、股價收82.5元；均豪（5443）成交22,002張、股價收102元；偉詮電（2436）成交14,639張、股價收60.7元。