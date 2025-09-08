半導體展登場前 CoWoS 先暖身 日月光等4檔衝漲停、這2檔飆新高

SEMICON Taiwan2025國際半導體展將在9月10日登場，8日起由系列高峰論壇開講打頭陣，買盤也聞風提早卡位相關族群，CoWoS成為盤面上的亮點指標，旺矽（6223）、京元電子（2449）創下歷史新高，日月光投控（3711）、均華（6640）、均豪（5443）、天虹（6937）等4檔則是亮燈衝上漲停。

SEMICON Taiwan2025國際半導體展將在9月10日至12日登場，展覽規模再創新高，今年展會將是歷年最大規模，集結超過1,200家半導體與科技指標企業，動員4,100個展位，預計將吸引超過10萬名專業觀展人士，為全球最具影響力的半導體產業盛會之一。

今年展會將聚焦13大技術議題，搶先掌握半導體未來關鍵，本屆展覽將從產業最受矚目的AI晶片、先進封裝、3DIC、Chiplet、FOPLP、異質整合、矽光子、量子運算、HBM高頻寬記憶體等議題出發，全面呈現AI時代下晶片設計與智慧製造的最新技術與應用，並同時關注半導體供應鏈安全、綠色製造、地緣戰略挑戰及產業人才發展，展現台灣在全球半導體產業鏈中的關鍵角色與技術領導地位。

SEMICON Taiwan2025國際半導體展今年度的主題為「Leading with Collaboration. Innovating with the World. 世界同行創新啟航」；系列高峰論壇自8日起陸續舉辦，由矽光子論壇、面板級扇出型封裝創新論壇先登場

國際半導體展將召開，吸引買盤提早卡位，8日盤中包括CoWoS及矽光子族群都有買盤關注，探針卡三雄包括旺矽、穎崴（6515）及精測（6510）延續上周五的漲勢，旺矽、穎崴盤中都衝上歷史新高，其中穎崴早盤開低，盤中雖一度翻紅且寫下1,765元天價，但收盤仍是下跌，收在1,720元。

旺矽開高後衝上1,575元的天價，盤中漲勢略減，以1,525元收盤，但仍是收盤新高；精測開高後一度衝達1,510元，逼近歷史高價1,520元，終場收1,445元，漲幅3.96%。

京元電子以167元開高後一度拉升至171元，寫下歷史新高，終場收169元，也創收盤新高，上漲9元，漲幅5.63%；日月光投控開高後衝上漲停171.5元鎖死到收盤；另外，均華、均豪、天虹也都衝上漲停收盤；志聖（2467）收202元，漲幅7.16%。