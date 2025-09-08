半導體展題材發酵 台股開高震盪漲52點創收盤新高

快訊

中央社／ 台北8日電

台股早盤開高後衝上24729.96點，創盤中歷史新高；權王台積電尾盤出現賣壓，以1180元平盤作收，台股尾盤漲點收斂，終場上漲52.8點，收在24547.38點，創收盤歷史新高，漲幅0.22%，成交值新台幣4335.58億元。

集中市場電子類股指數上漲0.32%，金融類股指數下跌0.57%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.68%。

國際半導體展本週三開展，矽光子論壇今天率先登場，CPO矽光子概念股方面表現不俗，眾達-KY衝上127.5元漲停價，上詮上漲5.67%，波若威、華星光分別上漲1.8%及3.98%，采鈺上漲8.39%、訊芯-KY上漲4.04%。t其他如半導體設備及特用化學等族群，表現也相對強勢

台北國際航太暨國防工業展將在9月18日登場，軍工概念股今天部分走強，茂訊、昇佳電子、邑錡、虎門科技分別以127.5元、223.5元、164元、143.5元攻上漲停；龍德造船終場上漲4.16%。

法人指出，蘋果公司（Apple）本週將發布新iPhone系列，台灣也將陸續舉辦國際半導體展、台北航太暨國防展，都是市場觀察資金動能的重要指標。

