台股創高後繼無力、台積尾盤下殺拖累 終場上漲52點收24,547點

美股震盪收跌，市場靜待聯準會降息決策，台股8日開高走低，早盤以24,610點開出，盤中最高達24,729點，創歷史新高，惟後續走低，尾盤台積電（2330）下殺，收平盤1,180元，拖累大盤漲幅收斂，終場收24,547點，上漲52.8點，漲幅0.22%，成交量4,335億元。櫃買則收259.78點，漲幅0.67%。

其餘權值股部分，日月光投控（3711）、緯穎（6669）、京元電子（2449）、東元（1504）、華邦電（2344）等表現較為強勢，而鴻海（2317）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、聯發科（2454）等則表現較弱。

盤面上類股以居家生活、電子通路、資服、生技、汽車、電機機械、食品、電腦周邊等較為強勢，另外電器電纜、營建、玻陶、數位雲端、化工、水泥等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有金居、南亞科、京元電子、康霈*、華邦電、奇鋐、日月光、世紀*、世芯-KY、緯穎、上詮、昇陽半導體、波若威、雙鴻、系統電、華晶科、健策、采鈺、漢翔等

而量大弱勢的則有，聯發科、鴻海、高技、中光電、台耀、宏達電、臻鼎-KY、台光電、精成科、聯茂、強茂、南電、富世達、台玻、定穎投控、達興材料、晶豪科等

統一投顧表示，蘋果秋季發會與台北國際半導體展即將在10日登場、貝森特表示若川普敗訴將退還一半關稅、台灣8月CPI年增率1.60%數據佳、OpenAI估AI支出將暴增、眾利多因素有望帶動台股挑高新高記錄。惟美國8月就業數據弱於預期、日本首相石破茂7日宣布請辭，對盤勢仍有干擾。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，追蹤族群聚焦：AI概念股、iPhone蘋概股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。