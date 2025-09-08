快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台股創高後繼無力、台積尾盤下殺拖累 終場上漲52點收24,547點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收24,547點，上漲52.8點，漲幅0.22%，成交量4,335億元。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股終場收24,547點，上漲52.8點，漲幅0.22%，成交量4,335億元。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

美股震盪收跌，市場靜待聯準會降息決策，台股8日開高走低，早盤以24,610點開出，盤中最高達24,729點，創歷史新高，惟後續走低，尾盤台積電（2330）下殺，收平盤1,180元，拖累大盤漲幅收斂，終場收24,547點，上漲52.8點，漲幅0.22%，成交量4,335億元。櫃買則收259.78點，漲幅0.67%。

其餘權值股部分，日月光投控（3711）、緯穎（6669）、京元電子（2449）、東元（1504）、華邦電（2344）等表現較為強勢，而鴻海（2317）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、聯發科（2454）等則表現較弱。

盤面上類股以居家生活、電子通路、資服、生技、汽車、電機機械、食品、電腦周邊等較為強勢，另外電器電纜、營建、玻陶、數位雲端、化工、水泥等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有金居、南亞科、京元電子、康霈*、華邦電、奇鋐、日月光、世紀*、世芯-KY、緯穎、上詮、昇陽半導體、波若威、雙鴻、系統電、華晶科、健策、采鈺、漢翔等

而量大弱勢的則有，聯發科、鴻海、高技、中光電、台耀、宏達電、臻鼎-KY、台光電、精成科、聯茂、強茂、南電、富世達、台玻、定穎投控、達興材料、晶豪科等

統一投顧表示，蘋果秋季發會與台北國際半導體展即將在10日登場、貝森特表示若川普敗訴將退還一半關稅、台灣8月CPI年增率1.60%數據佳、OpenAI估AI支出將暴增、眾利多因素有望帶動台股挑高新高記錄。惟美國8月就業數據弱於預期、日本首相石破茂7日宣布請辭，對盤勢仍有干擾。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，追蹤族群聚焦：AI概念股、iPhone蘋概股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

台股 昇陽半導體

延伸閱讀

台積電領漲逼近歷史高價 台股高檔震盪

台股今天再創歷史新高！直雲：市場解讀聯準會要加速降息了

美料降息台股匯市同漲 新台幣升逾1角重返30.4元

「永遠與台積電合作」英特爾財務長公開表態！郭哲榮：台股今就有可能突破歷史新高

相關新聞

台股大盤創高不敢追、又怕錯過降息行情？股添樂：短天期美債可攻可守

很多人買股票會以線圖為判斷依據，然而看到大盤創高就開始猶豫、買不下去，擔心這個時候到底要不要先跑一趟？或這時候還能買什麼？害怕一進場追高之後，就要被套了。此外，大盤融資餘額自4月大跌之後，一直都沒有回升，但是8月以來開始急劇地拉升了，這時間進場有擔憂也不是空穴來風，如果真的不敢貿然進場買股，到底要買什麼比較安全？

台股創高後繼無力、台積尾盤下殺拖累 終場上漲52點收24,547點

美股震盪收跌，市場靜待聯準會降息決策，台股8日開高走低，早盤以24,610點開出，盤中最高達24,729點，創歷史新高，...

台股再創高還能買什麼？ 法人：短線可挑「兩類型」個股操作

美國Fed將有望於9月降息1碼、今年底前降息至少2碼，加上國際半導體展、無人機暨無人載具展、國際航太暨國防工業展、蘋果新...

訊連漲停重返百元俱樂部！虎門也發威 資服族群跑贏大盤

台股再創盤中歷史新高，8日站上24,729.96點，其中，資訊服務族群表現亮眼，漲幅超越大盤。在訊連（5203）強勢攻上...

台積電領漲逼近歷史高價 台股高檔震盪

台股今天開高後震盪，早盤漲逾200點，衝上24729.96點，創下歷史新高，盤中漲點收斂至約百點。權王台積電領漲，盤中最...

臺灣50指數成份股調整 AI 成市場亮點

2025年第3季臺灣50指數成分股換股名單出爐。依據臺灣指數公司公布結果，這次調整將康霈*（6919）、川湖（2059）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。