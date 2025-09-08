快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

AI長期成長潛力不變 永豐投信：可趁回檔逢低布局

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

儘管九月效應帶來短線壓力，美股整體仍展現強勁韌性。部分產業如半導體近期經歷回調，但AI與科技產業的長期成長潛力不變，回落反而提供逢低布局的良機。市場尚未完全反映利率下行的正面影響，預期未來仍有上行空間。

受惠AI與數據中心需求持續增加推動企業資本支出，成為美股成長的核心動能。以龍頭輝達（NVIDIA）為例，截至7月27日當季營收達467億美元，年增56%，超越市場預期；輝達並預計2028年營收將突破3,000億美元，占全球晶片產業約三分之一。明年2026年起，大而美法案稅收優惠可望進一步加速企業投資，特別是在工業自動化與AI設備供應鏈等具結構性成長潛力的產業。

後市來看，市場預期美國聯準會（Fed）將在9月開始小幅降息，並可能在2025年底前實施多次調整。到2026年，利率可能進一步趨向3.25%-3.75%，這將降低企業借貸成本、刺激資本支出，值得關注的是有利於科技與成長型產業的估值回升。雖然短期可能受到波音訂單波動與政策不確定性影響，長期結構性成長動能依然穩健。

永豐投信表示，美股企業基本面表現良好，獲利持續成長。儘管整體估值偏高，但在企業強勁成長性與穩健經濟環境支撐下，美股具備持續創高的能力。投資人應專注長期趨勢，布局具成長潛力的產業，並採取定期定額策略，打造投資組合。永豐美國500大ETF（00858）提供了一個簡單且高效的方式，讓投資人參與美股的結構性成長。

永豐投信建議，投資人可透過永豐美國500大ETF（00858），參與美國500大龍頭企業的成長，搭上AI浪潮下的結構性機遇。該指數追蹤美國大型龍頭企業，能完整反映美股長期上升趨勢，是穩健投資的核心工具。

美股 美國聯準會

延伸閱讀

日月光先進封裝＋AI 測試雙引擎、股價攻漲停 法人：問題都「匯」過去

AI成長潮 降息機率增 驅動美股長多

大訊新液冷技術、助力數據中心升級 機架背板冷卻器節能三到五成

OpenAI、Google攻ASIC伺服器 將掀AI基建潮…鴻海大贏家

相關新聞

台股大盤創高不敢追、又怕錯過降息行情？股添樂：短天期美債可攻可守

很多人買股票會以線圖為判斷依據，然而看到大盤創高就開始猶豫、買不下去，擔心這個時候到底要不要先跑一趟？或這時候還能買什麼？害怕一進場追高之後，就要被套了。此外，大盤融資餘額自4月大跌之後，一直都沒有回升，但是8月以來開始急劇地拉升了，這時間進場有擔憂也不是空穴來風，如果真的不敢貿然進場買股，到底要買什麼比較安全？

台股創高後繼無力、台積尾盤下殺拖累 終場上漲52點收24,547點

美股震盪收跌，市場靜待聯準會降息決策，台股8日開高走低，早盤以24,610點開出，盤中最高達24,729點，創歷史新高，...

台股再創高還能買什麼？ 法人：短線可挑「兩類型」個股操作

美國Fed將有望於9月降息1碼、今年底前降息至少2碼，加上國際半導體展、無人機暨無人載具展、國際航太暨國防工業展、蘋果新...

訊連漲停重返百元俱樂部！虎門也發威 資服族群跑贏大盤

台股再創盤中歷史新高，8日站上24,729.96點，其中，資訊服務族群表現亮眼，漲幅超越大盤。在訊連（5203）強勢攻上...

台積電領漲逼近歷史高價 台股高檔震盪

台股今天開高後震盪，早盤漲逾200點，衝上24729.96點，創下歷史新高，盤中漲點收斂至約百點。權王台積電領漲，盤中最...

臺灣50指數成份股調整 AI 成市場亮點

2025年第3季臺灣50指數成分股換股名單出爐。依據臺灣指數公司公布結果，這次調整將康霈*（6919）、川湖（2059）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。