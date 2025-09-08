生華科新藥瞄準 MYC 致癌基因 FDA 核准臨床！友霖也傳喜訊

台股8日再創盤中歷史新高，生醫族群表現活絡。生華科（6492）跳空漲停鎖死在39.3元，漲停買單高掛近2000張；友霖（4166）、益安（6499）等個股亦攜手亮紅燈，康霈*（6919）股價開低走高，人氣不墜；合一（4743）放量觸及82.7元，改寫5餘月波段高位。

生華科創新候選新藥Pidnarulex（CX-5461）獲美國國家癌症研究所（NCI）支持，進入第二項五年抗癌研究計畫，並取得美國食品藥物管理局（FDA）核准，將啟動針對MYC基因異常之特定B細胞淋巴瘤亞型的第1b/2期臨床試驗。早盤股價跳空漲停鎖死在39.3元，改寫4月2日來波段高位，漲停買單仍高掛近2000張。

「CX-5461」之所以備受期待，是因為它能抑制MYC致癌基因。生華科表示，MYC被視為關鍵致癌基因，約28%癌症患者帶有此基因擴增或突變，涵蓋肺癌、乳癌、肝癌、淋巴瘤、攝護腺癌與子宮內膜癌等多種癌症，被視為導致腫瘤快速生長和復發的關鍵因子。而CX-5461是全球首創且開發進度最快的G-quadruplex穩定劑，其臨床前研究已證實能阻斷腫瘤增生。

生華科表示，本次試驗旨在將CX-5461的治療範疇從難治型淋巴瘤擴展至更多癌種。若試驗結果正向，CX-5461將有機會成為首個針對MYC基因異常的跨癌種創新療法，為龐大的B細胞淋巴瘤市場（2024年達49億美元）帶來新曙光，也為生華科創造可觀的國際授權價值。

另，友霖上周宣布，自行發展「多層次釋放技術平台」開發出來的Tofacitinib（托法替尼）學名藥，日前向美國食品藥物管理局（FDA）提出挑戰P4專利申請後，4日收到原開發藥廠輝瑞（Pfizer）的「不起訴承諾書」，這項藥物一旦通過FDA審查，有望於明年6月提前在美國上市。在台灣市場方面，友霖目前也正與台灣輝瑞針對專利爭議進行協商，若能比照美國模式成功上市，將進一步擴大台灣市場規模。