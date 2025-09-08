資金重返、成交量飆升 大陸A股強勢反彈創10年新高

大陸A股市場近期非常熱絡，受惠於內外資金重返，上海A股指數創下10年來新高。其中外資投入A股指標的北向資金，每周成交量接近過去一年來新高，來到1,860億美元，遠高於過去一年平均的1,140億美元；上證和深證的A股單日成交量近期更超過人民幣2兆元，散戶投資人亦有重回A股市場的跡象，顯示股市長線多頭格局值得期待。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，在眾多投資主題中，大陸在人工智慧 (AI) 方面的快速發展是不容忽視的領域。DeepSeek的推出，展現大陸的創新能力，將加速AI在大陸的普及，從而提高生產力並催生新的成長引擎。研究機構預估大陸每年會持續大幅提高在AI的研發支出，至2028年，預計大陸在AI的支出將達到全球的10%，與美國合計支出將佔全球的65%，遙遙領先各國。

大陸在AI發展上更是展現傲人優勢。2024年世界智慧財產組織的全球創新指數S&T 100群聚排名顯示，大陸擁有26個群聚，包括兩個成長最高的合肥 (+23%)和鄭州 (+19%) 的群聚，高於美國的20個。大陸也是主要AI專利申請國家，2024年，中國AI相關專利數為全球第一，取得難以超越的領先地位。

蕭正義強調除了科技發展日新月異外，大陸市場亦受惠於政策支持。2024年4月，大陸宣布「國九條」3.0版，強調：

(1) 加強資本市場監管

(2) 提高上市公司品質

(3) 強化投資人保護

主要為健全資本市場，吸引資金流入，尤其是外資的資金湧入，將有助於幫助A股市場止跌反彈。與2004、2014年國九條的最大差異在於，國九條3.0不再強調規模，而是將重點放在監管與提升品質，以期提高整體股東報酬。

2025上半年，大陸經濟展現強勁成長，7月的政治局會議上，大陸官方明確表示支持經濟成長仍是首要任務，除了重申加速擴大內需，並推出適度寬鬆的貨幣政策，以維持適度流動性，並保持人民幣匯率穩定。由於過去十年，大陸上市公司獲利成長74%，仍落後於名目GDP與營收成長率 ，獲利成長相對落後對股市亦造成一定程度影響。

為此，大陸透過「反內捲」推動第二次供給面改革，目標為提升大陸企業獲利，藉以解決產能過剩、過度競爭、通貨緊縮等對於企業獲利帶來的負面因素，其中目前「內捲」較嚴重的產業包括太陽能、電池、化學用品和水泥。

蕭正義指出儘管認為雖然行業整合和裁員，可能使「反內捲」行動減緩短期成長，但有望在長期提升生產率和改善供需平衡。高盛證券預估，供給減少、產業整合有可能在2027年前提高相關產業獲利達57%。近期推出的一系列法律法規，旨在營造公平競爭的市場環境，如果能夠有效落實，這些措施不僅將遏制反競爭行為，還將加快大陸全國統一大市場的形成。

這樣的行動也有助於推動價格回升，因為在上一輪改革中，生產價格指數在改革啟動約三季後恢復正成長。這一次，由於官方強調市場化方式，價格回升的節奏可能會相對放緩。因此，預估此波改革紅利傳導至股市上升周期，將會是更為健康理性之慢牛長多格局。