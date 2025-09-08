快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

台股再創高還能買什麼？ 法人：短線可挑「兩類型」個股操作

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。中央社
台股。中央社

美國Fed將有望於9月降息1碼、今年底前降息至少2碼，加上國際半導體展、無人機暨無人載具展、國際航太暨國防工業展、蘋果新機發表等題材，台股8日開高走高，盤中最高一度拉升至24,729點，創下歷史新高價位。

法人指出，指數均線多頭排列、KD指標黃金交叉，短線上可擇優依技術面操作。

美國新增就業人口2.2萬人，不如市場預期7.5萬人，失業率上升至4.3%，7月就業人數被上修至7.9萬人，但6月被下修至-1.3萬人勞動市場趨於疲弱，失業主要集中在商品部門裁員，但已經擴散至部分服務業，且政府僱員需求明顯下滑。

法人認為，未來關稅發展仍不利美國經濟前景，因消費降溫，企業獲利下滑，預期未來聘僱活動放緩。

2025年台北國際航太暨國防工業展與台灣國際無人機暨無人載具展將於18日至20日登場，隨著國防軍費大幅飆升、政府積極建立台灣無人機上中下游完整生態系，未來除了內部需求更有機會拓展外銷，無人機供應鏈已成為台股投資顯學。

延伸閱讀

台股大盤創高不敢追、又怕錯過降息行情？股添樂：短天期美債可攻可守

台積電領漲逼近歷史高價 台股高檔震盪

台股今天再創歷史新高！直雲：市場解讀聯準會要加速降息了

美料降息台股匯市同漲 新台幣升逾1角重返30.4元

相關新聞

台股大盤創高不敢追、又怕錯過降息行情？股添樂：短天期美債可攻可守

很多人買股票會以線圖為判斷依據，然而看到大盤創高就開始猶豫、買不下去，擔心這個時候到底要不要先跑一趟？或這時候還能買什麼？害怕一進場追高之後，就要被套了。此外，大盤融資餘額自4月大跌之後，一直都沒有回升，但是8月以來開始急劇地拉升了，這時間進場有擔憂也不是空穴來風，如果真的不敢貿然進場買股，到底要買什麼比較安全？

台股創高後繼無力、台積尾盤下殺拖累 終場上漲52點收24,547點

美股震盪收跌，市場靜待聯準會降息決策，台股8日開高走低，早盤以24,610點開出，盤中最高達24,729點，創歷史新高，...

台股再創高還能買什麼？ 法人：短線可挑「兩類型」個股操作

美國Fed將有望於9月降息1碼、今年底前降息至少2碼，加上國際半導體展、無人機暨無人載具展、國際航太暨國防工業展、蘋果新...

訊連漲停重返百元俱樂部！虎門也發威 資服族群跑贏大盤

台股再創盤中歷史新高，8日站上24,729.96點，其中，資訊服務族群表現亮眼，漲幅超越大盤。在訊連（5203）強勢攻上...

台積電領漲逼近歷史高價 台股高檔震盪

台股今天開高後震盪，早盤漲逾200點，衝上24729.96點，創下歷史新高，盤中漲點收斂至約百點。權王台積電領漲，盤中最...

臺灣50指數成份股調整 AI 成市場亮點

2025年第3季臺灣50指數成分股換股名單出爐。依據臺灣指數公司公布結果，這次調整將康霈*（6919）、川湖（2059）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。