台股再創高還能買什麼？ 法人：短線可挑「兩類型」個股操作

美國Fed將有望於9月降息1碼、今年底前降息至少2碼，加上國際半導體展、無人機暨無人載具展、國際航太暨國防工業展、蘋果新機發表等題材，台股8日開高走高，盤中最高一度拉升至24,729點，創下歷史新高價位。

法人指出，指數均線多頭排列、KD指標黃金交叉，短線上可擇優依技術面操作。

美國新增就業人口2.2萬人，不如市場預期7.5萬人，失業率上升至4.3%，7月就業人數被上修至7.9萬人，但6月被下修至-1.3萬人勞動市場趨於疲弱，失業主要集中在商品部門裁員，但已經擴散至部分服務業，且政府僱員需求明顯下滑。

法人認為，未來關稅發展仍不利美國經濟前景，因消費降溫，企業獲利下滑，預期未來聘僱活動放緩。

2025年台北國際航太暨國防工業展與台灣國際無人機暨無人載具展將於18日至20日登場，隨著國防軍費大幅飆升、政府積極建立台灣無人機上中下游完整生態系，未來除了內部需求更有機會拓展外銷，無人機供應鏈已成為台股投資顯學。